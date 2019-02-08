الجبير: الحكومة السعودية مستمرة في حربها ضد الإرهاب والدول الراعية له

أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بما يحقق التعاون والتنسيق بين جميع الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والتطرف، وقال، "ستستمر حكومة بلادي في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، وتتعهد بدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
جاء ذلك في كلمة للجبير أمام الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وترأس الجبير وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي، ووفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سورية، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال الجبير، "يسرني في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لوزير الخارجية الأمريكي لدعوته لعقد هذا الاجتماع، وأود أن أتقدم لكم بالتهنئة على الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق التحالف لأهدافه". وأضاف، «إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تأسس في عام 2014 وتكون من 12 دولة، وكانت بلادي من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية ضد التنظيم، ونحن اليوم نجتمع وقد بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 دولة». «وتابع، نؤمن بأن حربنا ضد الإرهاب يجب أن تشمل محاربة تمويله والخطابات التي تبرر العنف والإرهاب، ولأجل ذلك أنشأت بلادي مركزا يعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ومصادر تمويلها، كما نؤكد على أهمية استمرار هذا التحالف حتى نتمكن جميعا من ضمان هزيمة فعالة ودائمة لتنظيم داعش الإرهابي وجميع التنظيمات الإرهابية، وعدم عودتها للظهور مرة أخرى في كل أنحاء العالم".
وانطلقت أعمال الاجتماع بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي، ويعقد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي.
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