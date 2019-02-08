تقارير متشائمة تهبط بالأسهم العالمية مع تجدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي

هبطت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية أمس مع تجدد المخاوف من تباطؤ عالمي بعد أن خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي، إضافة إلى تقارير فصلية متشائمة من بضع شركات، وأن اجتماعا بين ترمب وشي غير مرجح قبل أول آذار (مارس) وفقا لـ "رويترز".

وأثناء التعاملات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 345 نقطة أو 1.36 في المائة إلى 25045 نقطة، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 38 نقطة أو 1.42 في المائة إلى 2692 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 123 نقطة أو 1.66 في المائة، إلى 7254 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في 12 أسبوعا مع أرباح ضعيفة حققتها شركات بابليسيز و"جي إي أيه" و"توي للسياحة" بددت مكاسب حققها قطاع المصارف بعد تحقيق "أوني كريديت" لنتائج أفضل من المتوقع.

وانخفض مؤشر يورو ستوكس 50 نحو 2 في المائة. وتراجع مؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة 2.7 في المائة وسط حالة من القلق بشأن محادثات بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل بشأن خلافهما التجاري الذي طال أمده. ومن المقرر أن تفرض واشنطن رسوما جمركية جديدة على البضائع الصينية في الثاني من آذار (مارس). ونزل مؤشر فوتسي البريطاني 1.1 في المائة. وانخفض مؤشر كاك الفرنسي 1.8 في المائة.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة أمس بفعل مخاوف من تباطؤ نمو أرباح الشركات، لكن مجموعة سوفت بنك خففت بواعث القلق، حيث قفزت أسهمها بعد أن أعلنت الشركة ذات الثقل على المؤشر الرئيس عن إعادة شراء أسهم وأرباح للربح الثالث تفوق التوقعات.

وكانت أسهم "سوبارو كورب" أيضا في دائرة الضوء، لترتفع 6 في المائة على الرغم من خفض شركة صناعة السيارات توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية في الوقت الذي تواجه فيه مشكلات إنتاجية بسبب عيب في أحد المكونات.

وانخفضت أسهم "سوبارو" 34 في المائة العام الماضي.

وتراجع مؤشر نيكاي القياسي 0.6 في المائة ليغلق عند 20751.28 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المائة إلى 1569.03 نقطة مع انخفاض جميع القطاعات الفرعية الـ 33 على المؤشر.

وتعرضت أسهم شركات التصدير لعمليات بيع، مع انخفاض سهم "باناسونيك" 3.1 في المائة وتراجع سهم "تويوتا موتور" 1.9 في المائة وهبوط سهم "سوزوكي موتور" 2.8 في المائة.

في المقابل، أغلق سهم "سوفت بنك" مرتفعا 17.73 في المائة عند الحد الأقصى اليومي البالغ 9962 ينا وهو مستوى لم يسجله منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن كشف ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي للمجموعة عن إعادة شراء أسهم بقيمة 5.5 مليار دولار لدعم سعر سهم المجموعة الذي يرى أنه مقدر بأقل من قيمته الحقيقية. وأسهمت أسهم "سوفت بنك" في إضافة 165 نقطة إلى "نيكاي". وارتفع سهم "مازدا موتور" 6.4 في المائة مخالفا الاتجاه العام للسوق، بعد أن توقعت شركة صناعة السيارات أرباحا تشغيلية للعام بأكمله عند 80 مليار ين، ارتفاعا من التوقعات السابقة البالغة 70 مليار ين.