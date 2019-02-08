أكبر خط شحن للحاويات في العالم يخطط للانقسام

لم يشهد السوق سوى انقسام عدد قليل من المجموعات الصناعية العملاقة على غرار التقسيم الهيكلي في الأعوام الأخيرة، الذي تعتزمه شركة آيه بي مولر مايرسك، أكبر خط شحن للحاويات في العالم.

المجموعة الدنماركية تعمد إلى فصل أعمال النفط والغاز والناقلات، وتأمل بفصل وحدة آلات الحفر هذا العام، عن نشاط الشحن.

في مواجهة أوقات عصيبة، تركز أكبر شركة في الدنمارك من حيث الإيرادات الآن على شحن الحاويات والخدمات اللوجستية، ليس لتعرض أعمالها الأساسية لنقل البضائع عبر البحار من ضغوط احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي فحسب، بل أيضا جراء تراجع ربحيتها ولأجل ضبط التكاليف.

صعوبة فصل بعض أعمالها، وحدة حفر النفط يتم فصلها بدلا من بيعها بشكل مباشر، تعني أن الديون لا تزال مرتفعة بشكل عنيد، وبالتالي قد تضطر شركة مايرسك إلى إلغاء عملية الدمج في صناعة الخدمات اللوجستية، على الرغم من طموحاتها لتصبح نسخة حاويات على شاكلة شركتي يو بي إس UPS وفيدكس FedEx.

سورين سكو، الذي أصبح الرئيس التنفيذي لشركة مايرسك في عام 2016، في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن خطط الفصل، أخبر صحيفة فاينانشيال تايمز أنه على الرغم من "مطبات الطريق" مثل الهجوم السيبراني في عام 2017، والطلب الضعيف خلال الأعوام الثلاثة الماضية على أعمال الشحن الأساسية، إلا أن تقسيم التكتل كان يؤتي ثماره.

وقال من مكتبه المطل على الواجهة البحرية في كوبنهاجن "من المهم القول إن ما نقوم به هو تحول حقيقي. كلمة تحول تستخدم كثيرا هذه الأيام. نعمل الآن على تحويل شركة كبيرة قديمة وعالمية، بهدف وضعها على مسار جديد للنمو والأرباح ... نحن نريد بناء شركة رائعة، مرة أخرى".

رحب المحللون والمستثمرون إلى حد كبير بالتركيز على الشحن ومحطات الموانئ والخدمات اللوجستية، من قبل تكتل مترامي الأطراف.

سعر السهم الآن هو إلى حد كبير، حيث كان عندما تم الإعلان عن الخطة وسط مخاوف من أي مدى ستتضرر صناعة الحاويات، بسبب التوترات التجارية، فضلا عن سرعة عمليات الفصل وإعادة التنظيم.

قال ديفيد كيرستينس، المحلل في شركة جيفريز "التقسيم يعطي الشركة طابعا مباشرا. التكتل كان معقدا جدا. فصل أصول الطاقة استغرق وقتا أطول من المتوقع، على الرغم من سوق النفط القوية نسبيا".

أكد سكو ثلاثة فصول في تحول شركة مايرسك: بيع أصول الطاقة، والبحث عن قدرات جديدة، وإعادة تنظيم كاملة للأقسام الصغيرة.

إذن وعندما يتم فصل "مايرسك للحفر" في وقت لاحق من هذا العام، ستكون الشركة قد أنهت صفقات تبلغ نحو 18 مليار دولار في الأعوام الثلاثة الماضية.

بيعت أعمال النفط فيها إلى شركة توتال الفرنسية مقابل 7.5 مليار دولار، وتم فصل "مايرسك تانكرز" وبيعها إلى مساهمها المسيطر، وتم التخلي عن بيع أعمال الحفر لأن العروض، التي تلقتها كانت مخيبة للآمال.

الوحدة الرابعة والأصغر أي خدمات التوريد، تفتقر إلى خطة تصفية. على جانب الاستحواذ، دفعت شركة مايرسك أربعة مليارات دولار مقابل شراء هامبورج سود، مجموعة الشحن الألمانية.

على أن قدرتها على القيام بمزيد من الصفقات يعيقها تصنيفها الائتماني المتراجع. أكد سكو أن من الأهمية بمكان الحفاظ على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية – تصنيفها الآن هو أعلى بدرجة واحدة عن التصنيف الخطر من وكالة موديز وبدرجتين من وكالة ستاندرد آند بورز.

وقال "لا أريد اتخاذ أي قرارات متعمدة تجعلنا في تصنيف ائتماني أقل من الدرجة الاستثمارية. يمكنك خسارة ذلك إذا كانت الأسواق ضدك أو لم يكن أداء الشركة جيدا"، مضيفا أنه لا يريد خسارة المرونة، التي تسمح له بتمويل صفقة شركة هامبورج سود، في غضون أسبوع.

هذا يدفعه إلى استبعاد عمليات الاستحواذ الكبيرة، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. ويمكن أن تتدخل حتى مع خطط لإعادة "جزء أساسي" من الأسهم التي تلقتها من شركة توتال، عن أعمال النفط والغاز.

وأضاف "لنفترض أننا لن ندفع مقابل جزء أساسي من شركة توتال، عندها لا أعتقد أننا سنكون مستعدين للقيام بعملية استحواذ كبيرة كشركة. نحن بحاجة أولا إلى بناء شركة تعمل بشكل عضوي. لذلك ستكون عمليات استحواذ صغيرة يمكن دمجها مع الأعمال الأساسية لبناء القدرة والحجم".

موقف سكو واضح من أن أي عمليات استحواذ سيكون هدفها هو تجميع الأجزاء غير البحرية من الأعمال، خاصة الخدمات اللوجستية البرية وإدارة سلاسل التوريد أو المستودعات في الشركة.

لقد أشار إلى أن واحدا من كل خمسة زبائن فحسب لشركة مايرسك يستخدمونها للجانب البري. وأضاف "هناك حاجة بنحو 100 في المائة إلى شاحنة للتنقل من وإلى الميناء".

في حين أن كيرستينس اتفق مع التركيز على البر بدلا من البحر، إلا أن المحلل عبر عن دهشته من أن شركة مايرسك امتنعت عن صفقات أكبر تماما، في الوقت الذي كانت فيه عمليات الدمج تجتاح الصناعة.

آخر علامة كانت عرض شركة دي إس في DSV الدنماركية لشراء شركة بانالبينا السويسرية مقابل نحو أربعة مليارات دولار. ربما الأمر الأكثر خطورة بالنسبة لشركة مايرسك كان خبرا في العام الماضي، بأن واحدة من منافسيها الرئيسيين أي شركة سي إم إيه جي جي إم CMA CGM، قد اشترت حصة كبيرة في شركة سيفا للخدمات اللوجستية.

أضاف كيرستينس "دائما ما كنت أعتقد أن شركة مايرسك ستشارك في عمليات اندماج واستحواذ أكبر. الميزانية العمومية ليست قوية بما فيه الكفاية لدعم عمليات الاندماج والاستحواذ، التي تحل محل الإيرادات من أصول الطاقة".

سكو جعل النمو المتميز إحدى أولوياته، وفي الواقع زادت الإيرادات بنسبة 31 في المائة في الربع الثالث من عام 2018، وبنسبة 12 في المائة من خلال التخلص من آثار شركة هامبورج سود.

تشير التقديرات إلى أن إيرادات العام بأكمله في شركة مايرسك ستبلغ 40 مليار دولار العام الماضي، المستوى الذي وصلت إليه في عام 2015، إلا أن ذلك أقل بكثير من المستوى الذي وصلت إليه في عام 2011 بنحو 60 مليار دولار.

الجزء الثالث من شركة مايرسك الجديدة هو محاولة تحويل تكتل يضم ثمانية أقسام إلى شركة واحدة.

سكو، الرئيس السابق لوحدة شحن الحاويات مايرسك لاين، قال إنه كانت لديه مهام خاصة بالأقسام لكل شيء من الاتصالات إلى الموارد البشرية إلى القسم القانوني، وإنها كانت تفتقر إلى القسم المالي فحسب "نحن الآن بصدد إزالة طبقة مؤسسية كبيرة كانت لدينا على رأس الأقسام".

تشتمل العملية تسريح ما بين 500 و1000 موظف، لكن سكو الذي فاجأ نفسه نوعا ما، قال إن مشاركة الموظفين ارتفعت بعد التخفيضات.

وأضاف أن "الهدف بالكامل لم يكن الاستغناء عن الموظفين، بل أن تكون العمليات منظمة كشركة واحدة".

يصر سكو على أن شركة مايرسك ستكون شركة أفضل في نهاية العملية، لكنه أقر بالتوتر بين المدى القصير والطويل في أعمال الشركة.

وقال "عندما تخوض عملية تحول هناك توازن بين تحقيق كل جانب، ونأمل بالتحول حتى تقدم نتائج أفضل في المستقبل. القيادة هي تحقيق هذا التوازن بشكل صحيح".

آفاق صناعة الشحن يحيط بها لبس عميق الآن.

شحن الحاويات هو في قلب كل من شركة مايرسك في حلتيها الجديدة والقديمة. التوقعات للصناعة وربحيتها تحيط بهم التساؤلات.

كثير من هذا يتعلق بما إذا كانت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستتفاقم. سورين سكو، الرئيس التنفيذي لشركة مايرسك، قال إن الشركة لم تشعر حتى الآن بتأثير يذكر، باستثناء الزيادة المفاجئة في السلع التي تتدفق إلى الولايات المتحدة بسبب قيام شركات الاستيراد ببناء المخزون. واعترف أن هذا لا بد أن ينعكس في مرحلة ما.

على جانب الربحية، فإن شركة مايرسك لاين طالما حققت طموحها في الحصول على هامش أرباح تشغيلي بأكثر من خمس نقاط مئوية عن متوسط منافسيها.

ديفيد كيرستينس، المحلل في شركة جيفريز، قال الآن إن الشركة لم تعد الأفضل في فئتها "في سوق شحن الحاويات، كانت تكافح من ناحية التكلفة، مقارنة بنظرائها".

هناك القليل من الهدوء بانتظارها على هذه الجبهة، حيث من المتوقع أن تعمل القواعد الجديدة بشأن الوقود منخفض الكبريت على إضافة أكثر من ملياري دولار سنويا من التكاليف على شركة مايرسك.

ما سيكون حاسما هو كم من هذا المبلغ ستكون المجموعة الدنماركية قادرة على تحميله على الزبائن، وهذا قد يعتمد على مدى صحة التجارة العالمية في نهاية هذا العام.

قال سكو إنه ممتن لوجود مساهم طويل الأمد، فعائلة مايرسك، التي تسيطر على أكثر من ثلثي حقوق التصويت من خلال مختلف الأدوات، للمساعدة في "فترة من عوامل اللبس".

عندما تحدث قبل عيد الميلاد تماما، قال إنه "متفائل بحذر" حيال هذين العامين الحالي والتالي، لأن الصناعة، التي اشتهرت ببناء السفن بدون تخطيط في الماضي، لربما تتصرف بطريقة أكثر عقلانية.

وأضاف "أحد المحركات الرئيسية عدم تسليم كثير من السفن الجديدة، أو من القدرات الجديدة. يتوقع المحللون أن الطلب سيتخطى القدرة، وقد مضى وقت طويل منذ أن واجهنا مثل هذا الوضع".