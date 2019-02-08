بنك إنجلترا: الاقتصاد البريطاني غير جاهز بعد للخروج من «بريكست» دون اتفاق

أعلن جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وتيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية في بيان مشترك أمس أن فريقي المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيجريان محادثات جديدة في محاولة لإخراج "بريكست" من الطريق المسدود.

وبحسب "الفرنسية"، أشار البيان الذي نشر بعد لقاء يونكر وماي في بروكسل، إلى أنه "رغم الصعوبات، اتفق المسؤولان على أن يجري فريقاهما محادثات لمعرفة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل ينال تأييد غالبية أعضاء البرلمان البريطاني ويحترم الشروط التي حددتها الدول الأعضاء".

ومن المقرر أن يلتقي يونكر وماي مجددا بحلول نهاية الشهر، في الوقت الذي قالت فيه أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني في تغريدة على "تويتر"، "إن أعضاء المجلس سيناقشون اقتراحا بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يوم 14 شباط (فبراير) الجاري".

وحاولت رئيسة الوزراء البريطانية في بروكسل أمس التوصل إلى تسوية جديدة بشأن قضية الحدود الإيرلندية الشائكة، على الرغم من تصميم الاتحاد الأوروبي على رفض إعادة التفاوض حول اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

ووصلت ماي إلى بروكسل في أجواء من التوتر غداة جدل أثاره رئيس المجلس الأوروبي الذي قال خلال مؤتمر صحافي مع ليو فارادكار رئيس الوزراء الإيرلندي "أتساءل ماذا يشبه هذا المكان الخاص في الجحيم للذين روجوا لـ "بريكست" بدون أن يمتلكوا حتى مسودة خطة لإنجازه بكل أمان".

وأثار تصريح رئيس الهيئة التي تضم رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد، ردود فعل حادة في بريطانيا.

وبدت مهمة ماي صعبة أمس باعترافها شخصيا، إذ إن الأوروبيين شددوا باستمرار على أن اتفاق الانسحاب "ليس مفتوحا" لإعادة التفاوض.

لكن كل الأطراف يؤكدون أنهم يريدون تجنب سيناريو "بريكست" بلا اتفاق في 29 آذار (مارس)، أما لندن فتعول على تصويت لبرلمانها الذي رفض بغالبية عظمى التسوية مطلع العام الجاري.

وأفاد الناطق باسم ماي أنها تستعد للاعتراف بأن التوصل إلى تغييرات "ليس سهلا" وبأن اتفاق الانسحاب "تم التفاوض حوله بنية حسنة".

وذكرت رئاسة الحكومة البريطانية مسبقا أن ماي ستبلغ المفوضية الأوروبية أن "البرلمان صوت بأغلبية كبيرة موجها رسالة بلا لبس مفادها أن التغيير ضروري".

وأضافت أن "ماي تؤكد أن هدف المملكة المتحدة هو إيجاد وسيلة لضمان ألا نكون وألا نصبح رهائن شبكة الأمان التي أدرجت في اتفاق الانسحاب كحل أخير لتجنب عودة حدود مادية بين شطري إيرلندا".

وتنص هذه الفقرة على بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية في السوق الواحدة للسلع من أجل تجنب عمليات مراقبة جمركية وتنظيمية فعلية إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال المفاوضات حول مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي.

ولتحقيق أهدافها، تسعى ماي إلى تعديلات على اتفاق الانسحاب، وترى رئاسة الحكومة أن هناك ثلاثة خيارات مطروحة لشبكة الأمان، هي تحديد فترة زمنية، أو انسحاب من جانب واحد تقرره المملكة المتحدة، أو خطة يقترحها النواب تستند خصوصا إلى استخدام تقنيات لعمليات مراقبة جمركية غير مادية.

واستبعدت المفوضية الأوروبية الخيارين الأولين في الماضي وتشكك في إمكانية تنفيذ الخيار الثالث عمليا. وأكد توسك في مؤتمره الصحافي أنه لا يمكن أن نقبل بإعادة طرح اتفاق الانسحاب للنقاش.. "بما أن شبكة الأمان جزء من الاتفاق، لن نعيد فتح النقاش حولها".

ويعدّ الاتحاد الأوروبي الأمر لا يتعلق بتجنب إضعاف اتفاقات السلام الموقعة في 1998 لإنهاء الاضطرابات في إيرلندا الشمالية فقط، بل بحماية مبدأ أساسي في التكتل هو السوق الواحدة.

إلى ذلك، حذر مارك كارني حاكم بنك إنجلترا أمس بأن الاقتصاد البريطاني غير جاهز بعد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مشيرا إلى الضغوط التي تواجهها الشركات بفعل الغموض المحيط بشروط "بريكست".

وقال كارني خلال مؤتمر صحافي "على الرغم من أن عديدا من الشركات تكثف استعداداتها، فالاقتصاد البريطاني في مجمله غير جاهز بعد لخروج بدون اتفاق وبدون مرحلة انتقالية"، وذلك بعدما أبقى بنك إنجلترا على سياسته النقدية مخفضا توقعاته للنمو عام 2019.