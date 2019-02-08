مخالفة 28 مكتب محاسبة قانونيا في شهر.. الشطب والإيقاف لـ 7 منها

فرضت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين نحو 28 عقوبة على محاسبين قانونيين ومخالفين للنظام في أول شهر من العام الجاري، منها سبع عقوبات تضمنت الشطب والإيقاف.

وأوقعت لجنة التحقيق عقوبة الشطب بحق ثلاثة مكاتب محاسبة فيما جرى إيقاف أربعة، في حين أنذرت سبعة مكاتب لتجاوزاتها خلال الفترة نفسها، فضلا عن بعض العقوبات الأخرى التي طبقتها اللجنة على المكاتب المخالفة.

ووفقا لبيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة في المملكة بلغ نحو 190 مكتبا محاسبيا، استحوذت منطقة الرياض على ما يقارب 55 في المائة، تليها جدة بنحو 17 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بـ 15 في المائة، فيما توزعت بقية المكاتب في بقية المناطق.

وأطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خدمتي "شفافية" و"تحقق"، إذ تسهم هاتان الخدمتان والمؤلفات المتخصصة في المحاسبة في تطوير المهنة وبيئة العمل المحاسبي للارتقاء بالهيئة إلى مصاف الهيئات الدولية، بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق "رؤية 2030".

ويستفيد من خدمتي "تحقق" و"شفافية" جميع مستخدمي القوائم المالية، حيث تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار منشآتهم ومساهمتها في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

وتساعد خدمة "تحقق" على التواصل المباشر مع مكاتب المحاسبة أو ممثل المكتب وبهذا سيحد من منتحلي صفة المحاسبين القانونيين، فيما تتيح خدمة "شفافية" معرفة معلومات عن مكاتب المحاسبة كمستوى تأهيل منسوبيها وشهاداتهم المهنية وعملائهم وعديد من المعلومات الإضافية المهمة التي ستساعدهم على اختيار المكتب المناسب للخدمة المطلوبة سواء كانت خدمات مراجعة، أو زكاة وضريبة، أو استشارات محاسبية ومالية.