كابلان: التحفيز المالي ينحسر وزيادات الفائدة لم تؤثر بشكل كامل حتى الآن

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس اليوم الخميس إن التحفيز المالي الناتج عن تخفيضات في الضرائب ومشروع قانون للانفاق الحكومي يبدأ بالانحسار وإن سلسلة زيادات في أسعار الفائدة لم تؤثر بشكل كامل حتى الآن على الاقتصاد الأمريكي، وهما سببان يقول إنهما يبرران دفاعه عن وقفة في زيادات الفائدة في الوقت الحالي.

وأبلغ كابلان مؤتمرا صحفيا في مقر البنك في دالاس أن تباطؤ النمو العالمي الذي قد يمتد إلى الاقتصاد الأمريكي وأوضاع مالية أكثر تشديدا مما كانت قبل ستة أشهر واحتمال أن التخفيضات الضريبية التي استحدثت العام الماضي لن تدعم الانتاجية بالقدر المرجو، كلها عوامل تجعله يعتقد بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2 في المئة فقط هذا العام.

وقال أيضا إن الاقتصاد الأمريكي ليس جزيرة منعزلة وإن تباطؤ النمو العالمي من المرجح أن يمتد إليه.