مخاوف بشأن النمو العالمي تربك وول ستريت عند بدا تداولها

هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند بداية تداولها اليوم الخميس مع تجدد المخاوف من تباطؤ عالمي بعد أن خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي، إضافة الى تقارير فصلية متشائمة من بضع شركات.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 124.49 نقطة، أو 0.49 بالمئة، إلى 25265.81 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت في حين انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 14.08 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 2717.53 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 58.78 نقطة، أو 0.80 بالمئة، إلى 7316.50 نقطة.

وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.