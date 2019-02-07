طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا تهبط من أعلى مستوى في عام ونصف

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي من أعلى مستوى في حوالي عام ونصف، وهو ما يشير إلى قوة مستمرة في سوق العمالة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية هبط بمقدار 19 ألفا إلى 234 ألفا على مدار الاسبوع المنتهي في الثاني من فبراير .

وكانت طلبات الإعانة قفزت إلى 253 ألفا في الأسبوع السابق وهى أعلى قراءة منذ سبتمبر 2017 وسط استغناءات عن عاملين في صناعة الخدمات في كاليفورنيا.

وأرجع خبراء اقتصاديون تلك القفزة إلى إضراب للمعلمين في كاليفورنيا وإغلاق جزئي للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما.

وانتهى الإغلاق الحكومي في الخامس والعشرين من يناير بعد أن اتفق الرئيس دونالد ترامب والكونجرس على تمويل مؤقت للحكومة.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن تهبط طلبات الإعانة إلى 221 ألفا في أحدث أسبوع.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لطلبات الإعانة الجديدة، الذي يعتبر مقياسا أفضل لسوق العمالة، بمقدار 4500 إلى 224750 الأسبوع الماضي.