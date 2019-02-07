أنفلونزا الطيور تحرم الإمارات من لحوم الدواجن الكويتية

حظرت الإمارات استيراد كافة أنواع الطيور الحية من دولة الكويت بسبب تسجيل بؤر لمرض إنفلونزا الطيور.

وقال مسئولون في وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات للصحفيين اليوم الخميس إن قرار الحظر يقضي بمنع استيراد "كافة انواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان عمر يوم، وبيض التفقيس وبيض المائدة ولحوم الدواجن ومنتجاتها ومخلفاتها غير المعاملة حراريا".

ومن المقرر أن يستمر الحظر "لحين ورود بيانات تفصيلية تؤكد استقرار الوضع الصحي بدولة الكويت".

وذكر المسؤولون أن قرار الحظر جاء "ضمن المراجعة الدورية للحالة الوبائية للدول على مستوى العالم، وبناء على الإخطار الوارد من المركز الخليجي للإنذار المبكر للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، حول تسجيل مرض انفلونزا الطيور الشديد الضراوة في دولة الكويت، وبعد التنسيق مع ادارة سلامة الأغذية، فيما يخص المنتجات الغذائية وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الإمارات".

وسمحت الوزارة الإماراتية باستمرار استيراد منتجات الدواجن المعاملة حراريا من الكويت.