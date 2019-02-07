"سابك" ثالث أفضل علامة تجارية في العالم من حيث القيمة في صناعة الكيماويات

احتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مرتبة متقدمة بين أهم العلامات التجارية العالمية من حيث القيمة في قطاع الكيماويات وذلك وفق تقرير نشرته وكالة (براند فاينانس) إحدى الوكالات المستقلة الرائدة عالميا في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية. وجاءت (سابك) ضمن أفضل 3 شركات عالمية في قطاع الكيماويات حيث قدر التقرير قيمة علامتها التجارية بـ 3.964 مليار دولار. يجسد هذا الترتيب المتقدم مسيرة النمو المستمر لعلامة (سابك) التجارية للعام الخامس على التوالي التي حققت زيادة بنسبة 7% تقريبا عن تقييم العام الماضي كما أن (سابك) الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي شملها تقرير 2019.

وأعرب يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي عن اعتزازه بالزيادة المطردة في قيمة علامة (سابك) التجارية. مؤكدا أن هذا التقدم يعكس الجهود الجماعية المبذولة في سبيل تحقيق رؤية الشركة مرجعا هذا الإنجاز إلى نجاح برنامج الشركة التحولي والتزامها التام بتعزيز الأداء، وثقة الزبائن حول العالم بـ (سابك) وجهود موظفي الشرك وأن هذه العوامل هي التي ستؤدي إلى مواصلة زيادة قيمة العلامة التجارية في المستقبل. وقال البنيان "إن التقييم المستقل لمكانتنا هو نتاج ملموس لجهودنا الرامية إلى بناء صورة عالمية قوية ومتميزة لعلامتنا التجارية تجسيدا لشعارنا "كيمياء وتواصل TM" ونعمل دائما على استكشاف طرق جديدة لإبراز جوهر علامتنا التجارية والحفاظ على هويتنا وتجسيدها في معاملاتنا مع الأطراف ذات العلاقة".