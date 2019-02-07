2018 رابع أكثر الأعوام سخونة وتوقعات بالأسوأ

كشفت تقارير علمية أن العام الماضي كان رابع أكثر الأعوام سخونة منذ بدء تسجيل حرارة الأرض في ثمانينيات القرن الـ19، محذرة من أن الأعوام المقبلة، ستكون أشد سخونة.

وأوضح تقريران لكل من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، والأمم المتحدة، أن عام 2018 كان رابع أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق.

وأشارا إلى ما يتسبب فيه التطرف المناخي الذي تمر به الكرة الأرضية في السنوات الأخيرة، مثل اندلاع الحرائق بصورة أكبر وأكثر انتشارا، وما يتبعها من حالات صقيع شديدة تشهدها بعض مناطق العالم.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع الحرارة يقترب من مستويات تعدها معظم الحكومات خطيرة على كوكب الأرض، وفقا لما ذكرته "رويترز".

ومن بين الأحوال الجوية المتطرفة التي شهدها العام الماضي على سبيل المثال، حرائق الغابات في كاليفورنيا واليونان ودول أوروبية أخرى، والجفاف في جنوب إفريقيا، إضافة إلى الفيضانات التي شهدتها ولاية كيرلا الهندية.

يشار إلى أن المستويات القياسية من انبعاثات الغازات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تتسبب بشكل أساسي في حبس مزيد من الحرارة داخل الغلاف الجوي، الأمر الذي يؤدي إلى ما يعرف بـ "الاحتباس الحراري" و"ظاهرة البيت الزجاجي".

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في بيان لها مستندة إلى بيانات صادرة عن هيئات الأرصاد الأمريكية والبريطانية واليابانية والأوروبية، إن متوسط درجات حرارة سطح الأرض العام الماضي كان أعلى بمقدار درجة مئوية عن مستوياته قبل الثورة الصناعية.