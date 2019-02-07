مصر تبدأ أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني بمحافظة سوهاج

بدأت وزارة الآثار المصرية في أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني، الموجود في منطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج بجنوب البلاد، وذلك في إطار جهود الوزارة للنهوض بالمحافظة، ووضعها على خريطة السياحة العالمية، خاصة بعد افتتاح متحف سوهاج القومي العام الماضي.

ومن جانبه، قال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني، ستشمل أعمال التنظيف والتوثيق الأثري لأجزائه، وتجميعها وإعادة تركيبها، ورفع التمثال وعرضه بمكانه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون في أخميم.

وقد تم العثور علي التمثال خلال موسم أعمال حفائر عام 1981 بالمعبد، وكان مقسما لعدة أجزاء مختلفة الاحجام من الحجر الجيري. ويبلغ الارتفاع الأصلي للتمثال 15 مترا ووزنه حوالي 45 طنا، وسوف يستمر العمل به خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تذخر بالعديد من الآثار المهمة، كما تعد أخميم هي عاصمة الأقليم التاسع من أقاليم مصر العليا، وسميت في العصر الفرعوني "خنت مين" أي مقر المعبود مين، وهي تقع في الناحية الشرقية من نهر النيل في محافظة سوهاج، وتضم معبدا للملك رمسيس الثاني وابنته ميريت أمون .