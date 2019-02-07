"جوجل" تحذر الاتحاد الأوروبي من إصلاحات حقوق النشر

حذرت شركة جوجل من إصلاحات يعتزم الاتحاد الأوروبي القيام بها في مجال حقوق النشر ، من شأنها أن تجعل شركات الإنترنت مسؤولة عن الانتهاكات وتطالبها بدفع مقابل لنشر المقتطفات الصحفية ،وسط إشارات إلى اقتراب التوصل لحل وسط بشأن الإجراءات المثيرة للجدل.

ويهدف الإصلاح الشامل ،الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في عام 2016، إلى جعل قواعد حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي مناسبة للعصر الرقمي من خلال ضمان حصول الفنانين وناشري الأخبار بشكل عادل على مقابل لأعمالهم التي تظهر على الإنترنت.

لكن المنتقدين يقولون إن الإجراءات سوف تضر بالتبادل الحر للمعلومات ، حيث تحذر بعض وسائل الإعلام من أنها قد تؤدي إلى "موت الإنترنت".

وحذر النائب الأول لرئيس الشركة المستشار العام كينت ووكر من "التداعيات غير المقصودة" للإصلاحات ، وذلك في مدونة نشرت اليوم الخميس.

وقال إن تقييد كمية الأخبار، التي تستطيع جوجل إعادة نشرها على روابط الإنترنت والمقتطفات القصيرة من العناوين الرئيسية ،قد يتسبب في "خسارة كبيرة في نسبة الاطلاع لناشري الأخبار" ، مضيفا أن تحميل شركات الإنترنت المسؤولية عن انتهاكات حقوق النشر من شأنه أن يضر بالاقتصاد الإبداعي في أوروبا.

وتحاول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى موقف مشترك بشأن الإصلاحات من أجل التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي ، الذي اتفق على موقفه في سبتمبر.