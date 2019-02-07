بنك أوني كريديت الإيطالي يحقق نتائج قوية في ختام 2018

حقق أوني كريديت، أكبر بنوك إيطاليا، نتائج قوية في ختام 2018 حيث أعلن عن نمو فاق التوقعات في صافي أرباح الربع الرابع باستبعاد دعم ضريبي استثنائي غير نقدي بلغ 887 مليون يورو (1.01 مليار دولار).

وقال البنك إن أرباح الربع الأخير من 2018 بلغت 1.73 مليار يورو. كان البنك اضطر في الربع السابق إلى خفض قيمة حصته في بنك يابي كريدي التركي بمقدار 846 مليون يورو.

وبلغت الأرباح الفصلية قبل التأثير الإيجابي الذي جاء من تبني مبادئ محاسبية جديدة هذا العام 840 مليون يورو وهو ما يفوق بكثير المتوسط الذي توقعه المحللون والبالغ 693 مليون يورو.

وتسبب خفض قيمة حصة البنك في يابي كريدي ومخصصات متعلقة بخلاف مع السلطات الأمريكية بشأن انتهاك العقوبات المفروضة على إيران في الضغط على النتائج لكن الأرباح التشغيلية زادت 13 بالمئة في 2018 وهو أفضل أداء في عشر سنوات.

وأبقى البنك، الذي سيقدم خطة عمل جديدة في لندن في الثالث من ديسمبر كانون الأول، بهدف تحقيق أرباح صافية قدرها 4.7 مليار يورو في 2019.