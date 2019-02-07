البنك المركزي الهندي يخفض معدل الإقراض لتعزيز النشاط الاقتصادي

خفض البنك المركزي الهندي اليوم الخميس من معدل الإقراض ، كما غير من سياسته " الحيادية" لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان البنك قد أبقى على سياسة " تشديد تدريجية" للسيطرة على التضخم خلال معظم العام المالي -2019 .2018 ويشار إلى أن العام المالي الهندي يمتد من نيسان/أبريل إلى آذار/مارس.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك في تقريرها النصف شهري معدل إعادة البيع " الريبو" بواقع 25 نقطة أساسية ليصل إلى 25ر6%. ويشار إلى أن معدل الريبو هو المعدل الذي يقرض به البنك المركزي البنوك التجارية.

وبلغ المعدل الذي يقترض به البنك المركزي من البنوك التجارية 0ر6%.

ويأتي هذا الإعلان بعد مراجعة البنك للسياسة النقدية، وهى الأولى منذ تولى محافظ البنك الجديد شاكتيكانتا داس المنصب عقب استقالة ارجيت باتيل في كانون أول/ديسمبر الماضي لأسباب شخصية.

وجاء في بيان البنك الصادر اليوم أن قراره بخفض معدل إعادة البيع وتغير موقفه يأتي عقب انخفاض معدل التضخم.

وأضاف البيان" النشاط الاستثماري يتعافى، ولكن يحظى بصورة أساسية بدعم الإنفاق العام على البنية التحتية. هناك حاجة لتعزيز نشاط الاستثمار الخاص ودعم الاستهلاك الخاص".

ويشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي ينتمى لحزب بهاراتيا جاناتا، كانت تطالب البنك المركزي بخفض معدلات الإقراض الرئيسية وتعزيز النشاط الاقتصادي قبل إجراء الانتخابات العامة.