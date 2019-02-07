إنتاج الكويت النفطي في ديسمبر 2.8 مليون برميل يوميا

قالت وزارة المالية الكويتية في بيان اليوم الخميس إن إنتاج الكويت من النفط زاد إلى 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
الطاقة- النفط
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