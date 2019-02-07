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الطاقة- النفط

إنتاج الكويت النفطي في ديسمبر 2.8 مليون برميل يوميا

قالت وزارة المالية الكويتية في بيان اليوم الخميس إن إنتاج الكويت من النفط زاد إلى 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

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