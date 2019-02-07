"كانتاس أيروايز" تلغي طلبية لشراء 8 طائرات طراز أيرباص أيه 380

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس أيروايز" رسميا إلغاء طلبية لشراء 8 طائرات عملاقة من طراز "أيه 380" من شركة أيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.

وقال متحدث باسم الشركة الأسترالية اليوم الخميس "بعد مناقشات مع أيرباص، قررت كانتاس رسميا عدم الحصول على 8 طائرات إضافية من طراز أيه 380 كانت قد طلبتها في 2006".

وأضاف المحدث "هذه الطائرات لم تعد جزءا من خطط الشركة لأسطول طائراتها وخطوط طيرانها لفترة من الوقت".

ويثير قرار شركة "كانتاس" الشكوك حول مستقبل أكبر طائرة ركاب في العالم في ظل توقف الطلب على الطائرة "أيه 380" في السنوات الأخيرة.

كانت "أيرباص" قد ألغت من قائمة الطلبيات لديها 10 طائرات من الطراز العملاق في الشهر الماضي، حيث ذكرت التقارير أن هذه الطائرات كانت خاصة بشركة طيران "هونج كونج أيرلاينز".

في الوقت نفسه تتحدث تقارير إعلامية عن تفكير شركة "طيران الإمارات" صاحبة أكبر عدد من طائرات "أيه 380" في تغيير طلبيتها لشراء 53 طائرة إضافية من هذا الطراز وشراء طائرات طراز "أيه 350" أو "أيه 330" الأقل استهلاكا للوقود بدلا منها.

وأكدت "كانتاس" استمرار التزامها بإجراء "تحديث كبير على طائراتها الحالية من طراز أيه 380 والذي من المقرر أن يبدأ منتصف 2019 وسنرى تشغيلا أفضل للطائرة في المستقبل".

يذكر أن "كانتاس ايروايز" تمتلك 12 طائرة من طراز "أيه 380". ورغم أن القيمة الفعلية لطلبية الثماني طائرات التي تم إلغاؤها غير معروفة، فإنه يقال إن سعر الطائرة الواحدة منها حوالي 436 مليون دولار.