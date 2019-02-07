ماليزيا تجمع 49 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة الدين العام

نجح صندوق تبرعات عام أسسته حكومة ماليزيا في جمع 202 مليون رينجت (49 مليون دولار) في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحالية سد العجز المالي المرحل من الحكومة السابقة والبالغ قيمته تريليون رينجت. وقد أعلن وزير المالية الماليزي "ليم جوان إنج" اليوم الخميس الحصيلة النهائية للصندوق بعد غلق باب المساهمة يوم 14 كانون ثان/يناير الماضي، أي بعد سبعة أشهر من إنشائه. كانت حكومة ائتلاف "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) بزعامة رئيس الوزراء مهاتير محمد قد أسست "صندوق الأمل" بعد وقت قصير من توليها الحكم في أعقاب فوزها في الانتخابات على حزب "باريسان الوطني" بزعامة رئيس الوزراء السابق "نجيب رزاق". وقال الوزير إن التبرعات جاءت إلى الصندوق بمبادرة من "الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية وفوائد الودائع". ويمثل المبلغ الذي تم جمعه حوالي 02ر0% من إجمالي الدين العام لماليزيا. وأضاف "ليم" إن الحكومة "تسجل امتنانها البالغ لكل الماليزيين الذين ساهموا في الصندوق ... مساهمتهم تعكس ولاءهم وحبهم لهذه الأمة. وإلى جانب هذا فإنها تدفع الحكومة إلى العمل نحو حل مشكلة الديون الموروثة".