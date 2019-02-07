أظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاض الناتج الصناعي الألماني على نحو غير متوقع في ديسمبر كانون الأول للشهر الرابع على التوالي، مما يبعث بإشارة أخرى على أن النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا يضعف. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي انخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.4 بالمئة، على النقيض من توقعات رويترز لارتفاعه 0.7 بالمئة. وجرى تعديل رقم شهر نوفمبر تشرين الثاني بالزيادة إلى انخفاض نسبته 1.3 بالمئة بدلا من 1.9 بالمئة في القراءة السابقة.
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- انخفاض الناتج الصناعي الألماني للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر
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