أرباح "توتال" تقفز في الربع الرابع بفضل إنتاج قياسي

ارتفعت الأرباح المعدلة الصافية لشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال بنسبة 10 بالمئة في الربع الأخير من عام 2018 مما مكن الشركة من الإعلان عن ارتفاع أرباحها للعام بأكمله بنسبة 28 بالمئة إلى 13.6 مليار دولار بفضل مستوى قياسي لإنتاج النفط والغاز خلال العام.

وقالت توتال إن الإنتاج بلغ 2.8 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2018 بفضل بدء الإنتاج في العديد من العمليات وزيادة الإنتاج من أستراليا وأنجولا ونيجيريا وروسيا.

وقال باترك بويان الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "تلك النتائج الممتازة تظهر النمو القوي البالغ ما يزيد عن ثمانية بالمئة في إنتاج المجموعة من الهيدروكربونات".

وقالت توتال إن تلك النتائج تمكنها من مواصلة سياستها المتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين والتي أعلنتها العام الماضي. وبعد زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 3.2 بالمئة في 2018 تخطط الشركة لزيادتها بنسبة 3.1 بالمئة في 2019.

كما ستعيد الشركة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في 2019 بعد شراء ذات الكمية العام الماضي.