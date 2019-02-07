«التجارة»: 999 سجلا تجاريا للنشاط السياحي في 2018

قالت وزارة التجارة والاستثمار، إن عدد السجلات التجارية الصادرة في نشاط السياحة بلغ 999 سجلا خلال العام الماضي 2018.

وتوقعت الوزارة في رد على استفسار لـ"الاقتصادية" ارتفاع عدد السجلات إلى أكثر من الضعف في ظل "رؤية المملكة 2030" التي منحت النشاط السياحي اهتماما كبيرا.

وبحسب تقرير للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حصلت "الاقتصادية" عليه، فإن مؤشرات النمو السياحي الرئيسة المقترحة في الاستراتيجية العامة لعام 2020 تتميز بأنها طموحة وعملية وقابلة للتحقيق، متوقعا مضاعفة النشاط السياحي في نهاية فترة تنفيذ الاستراتيجية وزيادة الإنفاق السياحي الداخلي بأربعة أضعاف.

ورجح مؤشر نمو السياحة بالمملكة المتوقع في 2020، أن تزيد الطاقة الاستيعابية للإيواء السياحي من خلال إضافة 82 ألف غرفة و81 ألف وحدة سكنية مفروشة جديدة، وأن يبلغ عدد الرحلات السياحية 83 مليون رحلة، وأن تصل الغرف الفندقية إلى 187 ألف غرفة من 136 ألف غرفة في 2015.

وحول الفرص الاستثمارية، أشار التقرير إلى تشعب خطوات الاستثمار السياحي الإجرائية ‏والاقتصادية والاجتماعية والسياحية، لافتا إلى تكليف مكاتب للاستشارات الإدارية ليشارك في إعداد التحاليل والدراسات ‏والتوصيات التي من شأنها تطوير وتنشيط السياحة والاستثمار السياحي في ‏منطقة جازان وجيزان وتبوك التي تعد غنية بمواردها السياحية.

وأضاف، أن هذه المكاتب الاستشارية قامت ‏بإعداد دراسات وتحاليل شاملة واستبيانات ميدانية لمعرفة آراء ومقترحات ‏الجمهور والمستثمرين ونقلها إلى الجهات المعنية لتعمل على تنفيذها بقدر ‏الاستطاعة.‏

كما منحت فرصا تدريبية للراغبين في العمل بالإرشاد السياحي، واستفاد 926 مواطنا ومواطنة من 35 برنامجا لتأهيل الراغبين في العمل بالإرشاد السياحي.