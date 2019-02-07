23 عاما مدة الشراكة السعودية مع «لوكهيد مارتن» الخاصة بالقمر السعودي للاتصالات

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور بدر السويدان المشرف على القمر السعودي للاتصالات (SGS-1)، إن شراكة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع شركة لوكهيد مارتن، ستستمر طيلة عمر القمر الصناعي الذي قد يصل لأكثر من 23 عاما.

وأفاد الدكتور السويدان بأن القمر سيتيح مجالا واسعا من فرص العمل الجديدة لمجال الاتصالات بالشبكة الفضائية وتطبيقاتها، سواء على مستوى تطبيقات الاتصالات المرئية أو اتصالات النطاق العريض، موضحا أن أشكال التعاون تختلف سواء على مستوى التصنيع أو الخدمات للأنظمة الأرضية.

وأضاف، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الاتصالات الفضائية للمملكة وإمكانية التواصل للأغراض الإستراتجية والأمنية، ويتحقق من ذلك ارتقاء مستوى الخدمات وتعزيز الأمن الوطني، ويمتد الأثر لتعزيز دور المملكة في صناعة الفضاء والخدمات الفضائية، وكذلك الخدمات اللوجستية وأثرها في التطور الصناعي وبما تتطلبه المرحلة لتطوير أنماط الصناعة كما في أنموذج الثورة الصناعة الرابعة.

وتضمن القمر السعودي للاتصالات الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن، تأهيل عدد من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل التصنيع والاختبار، بهدف نقل خبرات التصنيع والاختبارات الخاصة بتقنيات الأقمار الصناعية الضخمة والمخصصة للاتصالات الفضائية في المدار الثابت.

ويهدف القمر إلى تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية على نطاق Ka-Band كخطة استراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المملكة، وتقديم خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة لاستخدامها من قبل القطاعات الحكومية، وبمواصفات تجارية لبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من إفريقيا وآسيا الوسطى، كما يهدف إلى تطوير القدرات المحلية والموارد البشرية وتوفير فرص عمل في مجال صناعة الفضاء.

ويحتوي القمر السعودي للاتصالات، الذي ستتم إدارته وتشغيله والتحكم فيه عبر كوادر وطنية، على حمولة متعددة الحزم توفر قدرة مرورية تتعدى 34 جيجا بت في الثانية، وكذلك ألواح شمسية عالية الكفاءة تقوم بتوليد الطاقة بقدرة إجمالية تتجاوز 20 كيلوواط، كما يحتوي القمر على وحدة معالجة تسمح بتغيير إعدادات الإشارة الصاعدة والهابطة، ووحدة توزيع قادرة على تمرير الاتصالات بين المستخدمين دون عبور المحطات الأرضية. كما يحمل حمولة للاتصالات لنطاق Ku-band مخصصة لـ"هلاسات" إحدى شركات عربسات.

ويمتاز القمر السعودي للاتصالات باستخدامه أنظمة دفع هجينة (كهربائية وكيميائية) ساعدت في تقليل وزن القمر وزيادة عمره الافتراضي، حيث يبلغ وزنه 6.5 طن وعمره الافتراضي أكثر من 20 عاما، وكذلك استخدامه تقنيات متقدمة للاتصالات الآمنة والاتصالات المقاومة للتشويش.

ويعد القمر السعودي للاتصالات أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك للمملكة، ويقدم تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة، لا قدر الله، ويدعم هذا القمر الذي سيتم تشغيله والتحكم فيه من خلال محطات أرضية في المملكة البنية التحتية لقطاع الاتصالات.