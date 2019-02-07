9.8 مليون طن حجم الأغذية المستوردة في 2018 .. ورفض 4627 صنفا

بلغ حجم الغذاء المستورد إلى السعودية خلال العام الماضي نحو 9.88 مليون طن في نحو 156.4 ألف إرسالية، وفقا لما أوضحته لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وبحسب الهيئة، فإن إجمالي عدد الأصناف بلغ 601.83 ألف صنف، أفسح منها 597.2 ألف صنف، فيما بلغ عدد الأصناف المرفوضة 4627 صنفا.

وبحسب الأنظمة، تمكن خدمة طلب فسح إرسالية مواد غذائية مستوردة، المستورد من تقديم طلب فسح للمنتجات المستوردة ومن ثم يحدد المستورد أحد المخلصين الجمركيين المسجلين لديه لاستكمال البيانات الجمركية الخاصة بالإرسالية وهي رقم بيان الاستيراد وتاريخ بيان الاستيراد وتحديد الجمرك المسؤول عن المعاينة.

ويتم إرسال الطلب إلكترونيا إلى مركز التفتيش على الغذاء المستورد في منفذ الدخول المحدد من قبل المخلص الجمركي، ويقوم المختص بمركز التفتيش باستكمال خطوات تدقيق المستندات، ومعاينة الإرسالية، والفحص الظاهري، وسحب العينات للمختبر في حال الاشتباه، وإصدار خطاب لإدارة الجمرك بمطابقة الإرسالية من عدمه. وتشمل متطلبات الخدمة للمستورد المحلي، حسابا إلكترونيا فعالا لدى الغذاء المستورد، والموافقة على تسجيل المنتجات المستوردة، وإضافة المخلصين الجمركيين التابعين له، وأن يكون للمخلص الجمركي حساب إلكتروني لدى الغذاء المستورد.