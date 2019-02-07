«فولكس فاجن» تقود هجمة معاكسة لتدمير مرمى «تسلا»

كلما كشف النقاب عن سيارة كهربائية جديدة، يتساءل أحدهم ما إذا كانت هذه "قاتلة تسلا"، على اعتبار أن الشركة الرائدة في سيليكون فالي لا تزال الشركة المتفوقة، التي يجب التغلب عليها من حيث السعر والتصميم وقوة البطارية.

يحدث ذلك، على الرغم من مخاوف المستثمرين الأخيرة بشأن مبيعات سيارات شركة تسلا.

كانت شركة فولكس فاجن تعمل على "قاتلة تسلا" منذ أواخر عام 2015. على أن قاتلتها المقترحة ليست سيارة كهربائية. إنه الهيكل الأساسي أو المنصة، وتدعى MEB – كتلة البناء الأساسي لـ 50 موديلا مختلفا، وعدت بطرحها شركة فولكس فاجن بحلول عام 2025.

يعتقد بعض المستثمرين والمحللين أن هيكل "فولكس فاجن"، الذي سيستخدم في غالبية سياراتها الكهربائية، قد يمنح الشركة الألمانية ميزة حيوية في العصر الجديد للسيارات التي تعمل بالبطارية.

قال يوهانس بوخمان، مدير لدى مجموعة استشارية تركز على السيارات "هذه المنصة هي قلب وروح كل شيء ستفعله شركة فولكس فاجن في المستقبل، في مجال سيارات الركاب".

"الأمر ليس مجرد مبدأ تصميم، أو عارضة لسياراتها الجديدة. بل لديه تأثير في المنظمة بأكملها، بما يشمل سلسلة التوريد وجودة تصنيع كل شيء".

من بين جميع مجموعات السيارات التقليدية، تقامر شركة فولكس فاجن بجرأة أكثر من خلال اعتزام إنفاق 30 مليار يورو على السيارات الكهربائية، في الأعوام الخمسة المقبلة وحدها.

جوهر الاستثمار "هيكل لوح التزلج" المصمم للسيارات الكهربائية فحسب، بدلا من منصة محرك احتراق معدلة لتلائم البطاريات.

إنه حدث حاسم يُقصَد منه تحويلها إلى أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، في الوقت الذي تهدف فيه إلى تكرار نجاحها في سوق محركات الاحتراق، حيث باعت سيارات على مستوى العالم أكثر من أي شركة أخرى طوال أربعة أعوام متتالية.

صنعت شركة فولكس فاجن أكثر من 50 مليون سيارة منذ عام 2012، من خلال علاماتها التجارية الـ 12 التي تتضمن أودي وشكودا وسيات، باستخدام هيكل محرك الاحتراق المعروف بـ "إم كيو بي" MQB.

إلا أن طموحات الشركة لمنصتها الكهربائية أكبر حتى من ذلك، فهي ترجو أن يصبح الهيكل معيارا للصناعة بالطريقة التي كان عليها "في إتش إس" VHS فيما مضى، كمعيار لأشرطة الفيديو، وذلك وفقا لاثنين من الأشخاص المطلعين على الخطة.

تجري الشركة محادثات حول توريد الهيكل لعدد من شركات صناعة السيارات. إحداها هي شركة فورد، التي أكدت هذا عندما أعلنت "تحالفها العالمي" مع شركة فولكس فاجن، في معرض ديترويت للسيارات هذا الشهر.

في الوقت الحالي، هذه الشراكة تركز على السيارات التجارية الخفيفة. على أن محللين في بنك باركليز قالوا "إن الأمر واضح، ومن شأنه أن يقدم فوائد كبيرة إذا امتدت الشراكة إلى بناء شركة فورد لسيارات كهربائية على هيكل شركة فولكس فاجن".

هذا لربما يمثل خطوة لكسر القالب لأن شركات إنتاج السيارات حتى هذا العقد، كانت تسعى إلى تمييز نفسها عن منافسيها، من خلال تطوير منصاتها التي تضم المحرك وناقل الحركة وأعمدة القيادة في السيارة.

في الحقبة الناشئة للسيارات الكهربائية المتصلة بالإنترنت، من المتوقع أن تصبح البطاريات سلعة – كما هي الحال بالنسبة إلى الهواتف الخلوية – مع احتمال اهتمام السائق بالميزات الإلكترونية والترفيهية في السيارة أكثر من اهتمامه بقدرتها بالحصان.

قال كريس بوروني بيرد، وهو تنفيذي سابق في شركة جنرال موتور وتنفيذي الآن في في شركة وايمو "إذا لم تكن مضطرا إلى إنفاق كثير من المال على البنية المعمارية، فبإمكانك إعادة تركيز جهودك على الإلكترونيات، وتجربة المستخدم، والأنظمة المستقلة".

يعود الفضل إلى بوروني بيرد في ابتكار "هيكل لوح التزلج" في أوائل العقد الأول من الألفية.

وهذا هو ما مكن شركة تسلا من صناعة السيارات الكهربائية الرائدة في كاليفورنيا، بوضع بطاريات ضخمة في السيارات يصل وزنها إلى 600 كيلو متر، توفر مسافة قيادة تزيد على 500 كيلو متر.

هناك مخاطر كبيرة في تكديس كثير من بطاقات اللعب بالنسبة إلى شركة فولكس فاجن على هذا الرهان الواحد.

إذا لم تصبح السيارات الكهربائية سائدة، فإن شركة فولكس فاجن ستتعرض لخسائر بمليارات. وإذا ارتكبت شركة فولكس فاجن خطأ يتطلب الإصلاح، فإن عدد عمليات سحب السيارات قد يكون هائلا.

منح ترخيص الهيكل الكهربائي لشركات صناعة السيارات الأخرى هو طريقة لتخفيف المخاطر. إذا نجحت شركة فولكس فاجن في هــذا، فإن التأثير قد يكون ضخما.

أحد الأشخاص المطلعين على الخطة قال "إن شركة فولكس فاجن يمكن أن تهيمن على سوق ما بعد البيع للصيانة، في الوقت الذي سيسيطر فيه وكلاؤها على سوق قطع الغيار والخدمات، إذا أصبح الهيكل الكهربائي هو المعيار للصناعة".

علاوة على ذلك، فإن الهيكل الكهربائي سيتصل بوحدة التحكم الإلكترونية التي تربط السيارة ببرنامج أوتوموتيفكلاود في شركة فولكس فاجن، الذي تم تصميمه بالشراكة مع شركة مايكروسوفت، الذي يمكّن سياراتها من "التحدث" مع بعضها بعضا وتنزيل الخدمات عبر الأثير.

هذه البنية التحتية الجديدة لتكنولوجيا المعلومات ستكون مفتوحة لتطبيقات الطرف الثالث، مثل متجر أبل أو جوجل بلاي، ما سيوفر مركز تسوّق للخدمات الرقمية الجديدة، وذلك بحسب رالف براندستيتر، كبير الإداريين التشغيليين في شركة فولكس فاجن. قالت تارا براكريا، المدير العام في قسم السيارات المتصلة في "مايكروسوفت"، "منصة الشركة متكاملة وليست مجرد جهاز... لم يعد هناك شيء يمكن أن يكون مجرد جهاز فحسب، بعد الآن".

حتى الآن، جعل الهيكل الكهربائي جاهزا للإطلاق في السوق كان عملية بطيئة وثابتة. بمجرد أن يبدأ العمل هذا العام، تنوي شركة فولكس فاجن زيادة الإنتاج بوتيرة سريعة.

ثمانية مصانع في ثلاث قارات من المقرر أن تستخدم المنصة بحلول عام 2022. المجموعة التي تملك 12 علامة تجارية باعت عددا ضئيلا من السيارات الكهربائية يبلغ 40 ألف سيارة في 2018، لكن بحلول 2025 تهدف إلى بيع ما يصل إلى ثلاثة ملايين سيارة، أي ربع إنتاجها العالمي المتوقع.

من المتوقع أيضا أن تكون السيارات المبنية على الهيكل الكهربائي مربحة بحلول 2021 على أبعد تقدير.

أحد الأشخاص المطلعين على الاستراتيجية قال "إن شركة فولكس فاجن خفضت عدد الساعات اللازمة لبناء السيارات على المنصة بشكل كبير، بالتالي فإنها قد تحقق وفورات بنسبة 35 في المائة في تكاليف الإنتاج".

وقال هذا الشخص "إن سيارات فولكس فاجن ذات محركات الاحتراق يستغرق بناؤها ما بين 26 و32 ساعة، لكن السيارة المبنية على الهيكل الكهربائي تحتاج إلى 16 ساعة فحسب".

الهدف هو تقليل هذا أكثر إلى عشر ساعات فحسب في غضون بضعة أعوام. هذا من شأنه تمكين شركة فولكس فاجن من إطلاق موديل كهربائي رخيص بحلول عام 2023، بتكلفة تبلغ 18 ألف يورو – ما يعادل ثلث سعر البداية البالغ 55 ألف يورو لسيارة تسلا موديل 3 في ألمانيا اليوم.

قال هذا الشخص مشيرا إلى سيارة الدفع الرباعي الصغيرة في الشركة "هذا سيكون بمنزلة سيارة تي روك T-Roc كهربائية. للوصول إلى 18 ألف يورو – عليك بناء هذه السيارة خلال عشر ساعات".