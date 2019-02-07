شاهد عيان يقدم 7 كتب لتفسير أزمة فنزويلا

مرحبا، أنا أندريس شيباني. أنا حاليا مراسل صحيفة "فاينانشيال تايمز" في البرازيل، لكنني كنت في السابق مراسل الصحيفة في الأنديز، ما يعني أنني منذ فترة ليست بالطويلة كنت أتولى تغطية الانهيار الاقتصادي والحياتي المروع في فنزويلا.

شهدتُ كيف يعمل "أو لا يعمل" المسؤولون الفنزويليون وكذلك ناشطو المعارضة؛ وعبرت الأحياء الفقيرة في كاراكاس؛ وتعرضت للغاز المسيل في الاحتجاجات؛ وقمت بتغطية النقص في المؤن، والجوع والشغب بشأن المواد الغذائية؛ وشهدت التضخم يرتفع إلى مستويات غير محتملة.

"وهذا يحدث مع شخص نشأ في الأرجنتين وعاش التضخم المفرط". لقد أجريت مقابلات مع قاعدة المعارضة، ومؤيدي الحكومة، وأمضيت ساعات طويلة في الاستماع للقائد الفنزويلي الراحل هوجو شافيز، ولخليفته المعين نيكولاس مادورو.

الحكاية باختصار هي أنه مع تصاعد التوترات، منذ أن أصبح خوان جوايدو رئيسا للجمعية الوطنية أو الكونجرس هذا الشهر، عمل على بث روح جديدة في المعارضة الفنزويلية المعروفة بكونها مجزأة وخاضعة للتهديد.

في الأسبوع الماضي، وفي خِضم احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة في الشوارع، أدى قسما ذاتيا مُعلنا نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في تحدٍ مكشوف لمادورو، الذي أصبح ديكتاتورا بشكل متزايد منذ أن تولى السلطة في 2013.

جوايدو وأنصاره يقولون "إن مادورو قائد غير شرعي"، بعد أن فاز في الانتخابات في أيار (مايو) من العام الماضي، في تصويت عدّ على نطاق واسع مزورا.

يستند جوايدو في ادعائه إلى المادة 233 من الدستور الفنزويلي، التي تقول "إنه إذا فشل الرئيس في الامتثال للمتطلبات الرئيسية للمنصب، فبإمكان رئيس الكونجرس تولي السلطة المؤقتة، وإعلان الانتخـابات في غضـــــون 30 يوما".

الولايات المتحدة اعترفت بجوايدو رئيسا للجمهورية، كما فعل ما يزيد على عشرة بلدان في الأمريكتين، بما في ذلك البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وكندا.

في تشكيلة تشبه الحرب الباردة، فإن كوبا وروسيا والصين ضمن بلدان أخرى، قالت "إن مادورو لا يزال قائد البلاد الشرعي".

كما تدعمه أيضا القوات المسلحة الفنزويلية. مادورو يعد إعلان جوايدو محاولة انقلاب يمينية دبّرتها إدارة ترمب في واشنطن، وكان رد فعله غاضبا.

قتل 20 شخصا في اشتباكات في أنحاء البلاد كافة، وأصيب مئات وتم اعتقال أعداد مماثلة.

مجموعات حقوق الإنسان تخشى من رد فعل عنيف من قوات الأمن التابعة لمادورو إذا تصاعدت الاحتجاجات. إليكم هنا سبعة كتب تفسر كيف وصلنا إلى هذا الوضع المأساوي المتفجر في فنزويلا:

1. هوجو شافيز والثورة البوليفارية

صورة متعاطفة مع القائد الفنزويلي الراحل، تمت كتابته من تقارير واقعية وجرعة من الأيديولوجيا – بعد فترة ليست طويلة من توليه المنصب، من قِبل شخص تابعه عن كثب.

هذا الصحافي البريطاني المخضرم اليساري، كان العنصر الأساسي في تقارير أمريكا اللاتينية، منذ أن نشر قصة قتل تشي جيفارا في عام 1967.

تأليف ريتشارد جوت

2. القائد: داخل فنزويلا في عهد هوجو شافيز

مراسل سابق في أمريكا اللاتينية لصحيفة "جارديان" ورفيقي في كثير من المغامرات في جميع أنحاء المنطقة.

كتابه صورة منقولة بحرص ومكتوبة ببراعة عن فنزويلا من عام 2006 حتى عام 2012، الفترة التي مهدت الطريق إلى ما نحن عليه اليوم.

توفي شافيز في آذار (مارس) من عام 2013، وتولى خليفته المنصب بعد ذلك بفترة قصيرة.

تأليف روي كارول

3. التنين في المناطق المدارية: فنزويلا وإرث هوجو شافيز

الكتاب يبين بشكل عام، ضمن أشياء أخرى، اعتماد فنزويلا على النفط، وكيف أن شافيز "لم يجازف وترك خلفه إرثا من القوانين التي تفضل السلطة التنفيذية على حساب أي فاعل سياسي آخر". بدون فهم هذا، من الصعب فهم وضع اليوم.

تأليف خافيير كوراليس ومايكل بنفولد

4. تدوين الثورة: تاريخ كاراكاس وحقبة هوجو شافيز

هو تجميع لأفضل المنشورات من مدونة معارضة باللغة الإنجليزية، على مدى أعوام وحتى هذا اليوم، أصبحت مصدرا أساسيا للمعلومات عن فنزويلا.

التقارير بارعة، وثاقبة، وغالبا مُسلية وتحليلية مع كثير من النكهة وذات ملمس ذي طابع محلي.

تأليف فرانسيسكو تورو وخوان كريستوبال ناجيل

5. فنزويلا قبل شافيز: تشريح لانهيار اقتصادي

تحرير أستاذين متميزين للاقتصاد في جامعة هارفارد، يُقدم أفكارا من قِبل بعض أفضل المحللين لفنزويلا. من خلال التعمّق في التشوهات الاقتصادية في فنزويلا التي يسببها النفط، يغطي الكتاب العناصر السياسية وبشكل أساسي الاقتصادية، في حقبة ما قبل شافيز التي أدت إلى صعوده إلى السلطة.

إعداد ريكاردو هوسمان وفرانشيسكو رودريجيز

6. دولة النفط الخام: كيف عملت ثروات النفط على تدمير فنزويلا؟

الكاتب مراسل سابق لصحيفة "وول سترت جورنال" في كاراكاس، ويعمل الآن محللا لشأن فنزويلا في الشركة الاستشارية كونترول ريسكس.

يشرح الكتاب كيف أدى سوء إدارة ثرواتها من الطاقة "فنزويلا موطن واحد من أكبر احتياطات نفطية في العالم"، من قِبل الحكومات الفنزويلية خلال القرن الماضي، إلى إشعال الأزمة الحالية.

تأليف راؤول جاليجوس

7. بوليفار

إذا أردتَ الغوص في الأصول التي تقف وراء كل ذلك، جرب قراءة كتاب بذلك العنوان نفسه. إنه عن سيرة حياة سيمون بوليفار بطل التحرير في أمريكا اللاتينية، الذي يشاد به في الولايات المتحدة نفسها، باعتباره جورج واشنطن أمريكا الجنوبية.

تأليف ماري آرانا