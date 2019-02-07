التحرر من إدمان الهواتف المتنقلة والاستمتاع بتفاصيل الحياة

محاولة إنجاز بعض العمل باستخدام جهاز متصل بالإنترنت، هو مثل محاولة اتباع نظام غذائي بينما تقبع في الجوار ثلاجة صغيرة مليئة وآيس كريم على مكتبك، ودائما ما يكون في متناول اليد يمكنك تناول جرعة كبيرة منه، قبل حتى أن تدرك ما الذي تفعله.

ربما الأسوأ حتى من ذلك، المكافآت المغرية لا يمكن التنبؤ بها.

عالم النفس بي إف سكينر وجد نفسه ذات مرة يحاول إعطاء دفعات صغيرة من حبيبات الطعام التي كان يستخدمها لمكافأة الفئران.

ولدهشته، توصل إلى أن "التعزيز المتقطع" – أحيانا تحصل الفئران على حبيبات وأحيانا لا – كان أكثر تحفيزا من المكافآت الموثوقة.

الهدايا غير المتوقعة تسبب إدمانا كبيرا، تماما مثل البريد الإلكتروني، أو وسائل الإعلام الاجتماعية، أو العناوين الرئيسة التي تستخدم نقرات الطعم.

إذن؛ ماذا سنفعل بهذه المشكلة؟ الأمر ليس سهلا: بحسب التعريف تحدث استجابة بدهية قبل أن يكون لدينا الوقت للتوقف والتفكير.

الحل الواضح هو إحداث بعض الاحتكاك. قمت بتثبيت برنامج يسمى ’تدفق العمل الصارم‘ أو Strict Workflow على متصفح سطح المكتب.

بنقرة واحدة، يحجب مدمرات الوقت مثل منصة تويتر، وموقع يوتيوب ومختلف مواقع الأخبار التي تستخدم نقرة الطعم لمدة 25 دقيقة.

أمر مدهش عدد المرات التي قمت بها خلال الدقائق الـ25 تلك بالتحقق غريزيا، ورؤية الرسائل المحجوبة بدلا من ذلك والعودة إلى العمل.

آمل أنه بعد بضعة أسابيع أو أشهر مع هذا البرنامج، سأتخلى عن عادة التحقق السريع، على أي حال إن البرنامج يظل ناجحا.

في الوقت نفسه، من خلال إلغاء تثبيت التطبيقات الإخبارية ومنصتي تويتر وفيدلي، جعلت هاتفي شيئا أدنى من كونه متجرا للحلويات.

كدليل على قوة العادة اللاواعية، بعد إلغاء تثبيت "فيدلي"، حذفت عددا من رسائل البريد الإلكتروني الواردة، ثم حاولت من دون تفكير العثور على التطبيق.

استغرق الأمر مني بعض الوقت قبل أن أدرك أنني كنت أبحث عن تطبيق قمت بحذفه قبل أقل من دقيقة.

كان هذا تذكيرا بأن ما يحدث هنا هو أكثر من مجرد اتخاذ قرار سيئ أو قصير النظر: في كثير من الأحيان عندما نستخدم هواتفنا، فإننا لا نتخذ أي قرار واع على الإطلاق.



فوائد غير مباشرة

حصل بول رومر أخيرا على جائزة نوبل التذكارية نتيجة أبحاثه في تحليل الطريقة التي تؤدي بها الابتكارات المختلفة إلى تداعيات، على نحو يمكن تفعيل الابتكارات الأخرى وعملية النمو الاقتصادي نفسها.

بعد مرور أربعة أسابيع على تجربتي، لاحظت بنفسي بعض المنافع غير المتوقعة من التداعيات.

كان الهاتف لا يزال مغريا، لكن بشكل متناقص. أخذت أطفالي لرؤية أحد أفلام عيد الميلاد، وللمرة الأولى منذ أعوام، لم أشعر بالرغبة لتفقد الهاتف.

كان لدي إحساس حقيقي بطبيعة التعزيز المتبادلة للنظام البيئي للإلهاء – وكيف فشلت في رؤيته بوضوح عندما كنت بداخله.

في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على سبيل المثال، كنت سأتصفح عبر "فيدلي" بحثا عن مادة مثيرة للاهتمام.

قلت لنفسي إنني أبحث عن أشياء لقراءتها، على أنني كنت فعليا أبحث عن أشياء لكتابة تغريدة عنها.

إذا لم يكن لدي الوقت، أقوم أحيانا بكتابة تغريدة عن الأشياء بدلا من قراءتها، هذه الحماقة كانت دليلا على عادة سيئة للغاية.

بعد إلغاء تثبيت تطبيق تويتر، وجدت نفسي أقل إغراء للذهاب وإلقاء نظرة على إحصائيات تغريداتي على منصة توتير "لا شيء لرؤيته"، وأيضا أقل إغراء للنقر عبر المدونات.

قلت في نفسي إنه إذا لم أكن سأكتب تغريدة عنها، فلماذا لا أقرأ كتابا بدلا من ذلك؟ كل تطبيق جديد قمت بإزالته من هاتفي أضعف ميلي إلى تناول الجهاز؛ في كثير من الأحيان، هذا جعل التطبيقات الأخرى أقل فائدة أو أقل جاذبية. لم أكن أتوقع هذا التأثير، لكن لا بأس في ذلك الآن.



التكيف مع الأحداث

الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، عادة ما يكون تاريخ قلب صفحة جديدة، ومع الإدراك المتأخر بدأت تجربتي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على أن ذلك أثبت أنه كان ضربة معلم عرضية.

الفترة التي تسبق عيد الميلاد هي نوع مختلف من الانشغال: حجم رسائل البريد الإلكتروني ينخفض، ويتم استبدالها ببطاقات عيد الميلاد وقوائم التسوق.

إنه الوقت الذي غالبا ما نرى فيه الناس وجها لوجه بدلا من أن نراهم من على موقع فيسبوك.

من خلال فصل كثير من الخدمات الرقمية، كنت أتحرك بوضع موات؛ القيام بشكل حازم ومتعمد تجاه ما كنت أستهدفه على أي حال.

كانت التجربة ناجحة. لم أفتقد منصة توتير على الإطلاق. كنت أقضي وقتا أقل بكثير مع الهاتف.

كان بعض الأصدقاء القدامى يبرزون من الشبابيك ليخبروني عن مدى سعادتهم بتسلم رسائلي.

خشي البعض أنني كنت أعاني أزمة، لكن بشكل عام كانت الرسائل طريقة أفضل بكثير للتواصل مع الأشخاص مما هي عبر موقع فيسبوك.

عندما شاهدت الأصدقاء والعائلة فعلا، وجدت من الأسهل منحهم اهتمامي الكامل. شيري تيركل، مؤلفة كتاب ’استعادة المحادثة‘ (2015)، توصلت إلى أن الناس كانوا يستخدمون في البداية النصوص كإضافة للمحادثة وجها لوجه، لكن النصوص سرعان ما أصبحت بديلا: أكثر ملاءمة وأكثر قابلية للتحكم.

مشكلة المحادثة الحقيقية، كما أخبرها أحد طلاب الصفوف العليا في المدرسة الثانوية، كانت "أنها تحدث في الوقت الحقيقي، ولا يمكنك التحكم فيما ستقوله".

أنا متعاطف، ولربما قمنا جميعا بإجراء محادثات وجها لوجه خلال عيد الميلاد، التي نتمنى لو كان بإمكاننا أن نجريها من على بعد آلاف الأميال.

في حين أن المحادثة الحقيقية قد تكون متعبة، إلا أنها أيضا أكثر ثراء ومعنى بكثير من بضع عشرات النصوص.

كلما وجدت هاتفي أقل إلهاء، زاد استمتاعي بالحديث إلى أشخاص أمامي.

في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، جاء اختبار غريب وغير متوقع: حصلت على وسام الإمبراطورية البريطانية في قائمة جوائز العام الجديد. فجأة، توقف الصمت الرقمي لشفق العام بسبب تدفق مستمر من رسائل التهنئة.

كنت في الخارج أتمشى مع بعض الأصدقاء القدامى، نحاول معرفة ما فاتنا من أخبار في الأشهر القليلة الماضية، والتحدث عن العام المقبل.

في جيبي، كان هاتفي يصدر أزيزا، وشعرت بشوق متزايد حيال ترك الرسائل من دون إجابة.

اختلست بعض اللحظات لكتابة الردود، وتقديم أعذار لرفاقي وأنا أشعر بنوع من الحرج.

هذه ليست تجربة يمكن أن تتكرر في حياتي، لكنها لقنتني عددا من الدروس. أولا، حتى الرسائل الرقمية المحمودة يمكن أن تتسبب في إثارة القلق.

كنت خائفا من أن أبدو شخصا غير ممتن في حال عدم الرد على وجه السرعة.

كان هذا أمرا سخيفا، فالتأخير لم يكن ليزعج أي شخص. على أنني لم أستطع أن أمنع نفسي. كان يجدر بي أن أترك الهاتف في المنزل.

ثانيا، من السهل إعادة تنشيط العادات السيئة. بعد بضعة أسابيع قمت خلالها بتفقد هاتفي عدة مرات في اليوم الواحد، بدلا من عدة مرات في الساعة الواحدة، فتسبب تدفق الرسائل في استعادتي عادة تفقد الهاتف، كما لو أنني كنت فأرا يأمل في الحصول على حبيبات الطعام.

احتجت عدة أيام أخرى لاستعادة بعض الهدوء.

ثالثا، وبشكل أكثر إيجابية، بدأ الاستثمار في رفض وسائل التواصل الاجتماعي يؤتي أكله.

توقفت بالفعل ودخلت إلى صفحتي على موقع فيسبوك للمرة الأولى منذ أسابيع؛ لأنني لا أريد تجاهل رسائل التهنئة.

كان الوضع هادئا تماما. يبدو أن الناس تفهموا أن موقع فيسبوك ليس طريقة جيدة للتواصل معي. تمكنت من مقاومة الدخول إلى منصة تويتر نهائيا.

مع ذلك، بدأت فعلا في التساؤل عما إذا كان النظام الجديد سينجو من إجراءات التواصل العادية، في بيئة عمل معتادة في كانون الثاني (يناير)عموما.

اتصلت بجوسلين جلي، مؤلفة كتاب "إلغاء الاشتراك" (2016) ومضيفة برنامج (أسرع ببطء).

حذرتني بحبور قائلة: "فكرة أنك تنوي تغيير كل عاداتك والتحول إلى عادات جديدة فكرة سخيفة". لا بأس – على أن عليك معرفة كيف يمكن المحافظة على النمط الجديد.

بقيت نصيحة جلي ماثلة أمامي، أن تخرج من الموضوع خلال فترة عيد الميلاد، فهذا أمر يختلف لو أنك فعلت ذلك في أيلول (سبتمبر).

من المنطقي الابتعاد عن منصة تويتر في الوقت الذي أقوم فيه بتأليف كتاب، وربما يكون الأمر منطقيا بشكل أقل، في الوقت الذي أقوم فيه بتسويق الكتاب.

لقد نصحتني قائلة إن كل مشروع جديد يتطلب عملية إعادة تقييم سريعة لرسم الحدود الرقمية. إعادة الضبط الرقمية هي عملية مستمرة.



الدروس المستفادة

كان الهدف من الاستراحة هو السماح بتقييم عميق لمعرفة أي الخدمات الرقمية التي تستحق إدخالها من جديد إلى حياتي.

عندما بدأت السنة الجديدة وتبدأ رسائل البريد الإلكتروني بالتدفق بحرية مرة أخرى، ما الذي تعلمته؟

أولا، لم أفتقد الاتصال بمنصة تويتر على الإطلاق. كنت أتجاهل الإشعارات منذ سنوات، وبالتالي كنت أفوت بعض الفوائد وكثيار من الإزعاج على المنصة، ولكنني ما زلت أغرد نتيجة مزيج غريب من الواجب والقصور الذاتي.

خطتي الجديدة هي تسجيل الدخول بضع ساعات يوم الجمعة، وإعداد بعض الروابط إلى أعمالي، والمشاريع الأخرى التي قد تثير اهتمام بعض الأشخاص، وتسجيل الخروج مرة أخرى.

إذا رأيت في أي وقت سببا وجيها لاستخدام المنصة بشكل مكثف، فسأعود إليها.

ثانيا، استمتعت بامتلاك هاتف أكثر مللا. مع وجود تطبيقات قليلة جدا عليه الآن، عدا بريد إلكتروني سهل التفريغ وتطبيق صحيفة فاينانشيال تايمز، الآن أنا أحمله بشكل أقل ولوقت أقل، ومن المرجح أن أفعل به شيئا مفيدا عندما أقوم بتفحصه.

قمت بإعادة تثبيت تطبيق فيدلي، الذي أجده ضروريا لعملي، ولكن سأراقب استخدامي له.

مع عدم وجود تغريدات لإرسالها، أصبح التطبيق أكثر فائدة. الآن أنا أقرأ من أجل العلم بالأشياء، وليس من أجل التغريد.

ثالثا، كان مانع "تدفق العمل الصارم" يعمل جيدا على إنقاذي من حالات اندفاعي؛ حيث إني أضفت صندوق الوارد في بريدي الإلكتروني إلى القائمة المحظورة.

حققت نجاحا محدودا مع مانع البريد الإلكتروني من قبل، ولكن هذه المرة كانت أكثر نجاحا؛ ربما لأن هذا المانع كان جزءا من خطة أكبر.

وأخيرا، كان من الجيد التركيز على الجانب الإيجابي للإلغاء الرقمي. على الرغم من أنه كان جزئيا ممارسة في كسر العادة أو إنكار الذات، كان من المفيد أكثر بكثير التفكير في الأمر، باعتباره قضاء الوقت والاهتمام بالأشياء التي تهم.

بدا بعض الأصدقاء القدامى متأثرين حين تلقوا رسالة حقيقية مني. لم يسبق لأحد أن تأثر من قبل بنقرات الإعجاب على موقع فيسبوك.

شعرت بأني في وضع أفضل في بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، من شعوري في بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهي بالكاد تجربة عيد الميلاد المعتادة.

مشيت وتحدثت وأكلت وشربت مع الأصدقاء القدامى، حتى إنني لم أتردد في الانخراط مع بعض السحرة الوهميين.

صحيح. الخلاصة كانت هي: ليست لدي أدنى رغبة في الاستغناء عن كل المجالات المتنوعة؛ هذا لقضاء مزيد من الوقت مع هاتفي الجوال، رمز الإدمان الذي قلت له وداعا.