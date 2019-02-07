الذهب يهبط مع صعود الدولار والمستثمرون يترقبون مباحثات تجارية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إشارات على قرار يخرج عن المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يبقون عينا على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1308.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1914 بتوقيت جرينتش. ونزل في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1313.40 دولار للأوقية.

وتماسك مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1377 دولارا للأوقية.

وتراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 15.66 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 1.8 بالمئة إلى 801 دولار.

