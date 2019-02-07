الدولار يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي

هبط الدولار الأسترالي بشدة اليوم الأربعاء بعدما فتح البنك المركزي الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة، بينما ارتفع الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي مقابل سلة عملات كبرى.

ونزل الدولار الأسترالي 1.67 بالمئة إلى 0.71 دولار أمريكي متجها إلى أسوأ هبوط في يوم واحد منذ السابع والعشرين من يونيو حزيران 2016.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، بينها اليورو والين والجنيه الاسترليني، 0.34 بالمئة إلى 96.391 .

وتلقى الدولار الأمريكي دعما من بيانات أظهرت أن العجز التجاري الأمريكي هبط في نوفمبر تشرين الثاني للمرة الأولى في ستة أشهر.