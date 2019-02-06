59 % من العاطلين السعوديين يحملون شهادات.. نصفهم في الدراسات الإنسانية وعلوم التربية

بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل بنهاية الربع الثالث 2018 نحو 781.55 ألف سعودي، يشكل الإناث النسبة الأكبر منهم بـ55.1 في المائة بما يعادل نحو 431.46 ألف، في حين شكل الذكور 44.8 في المائة من المجموع بما يعادل 350.1 ألف.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات رسمية، فإن نحو 58.7 في المائة من العاطلين عن العمل السعوديين يحملون شهادات وهي من دبلوم إلى الدكتوراه، إذ يبلغ عددهم 458.91 ألف سعودي.

وشكل الإناث النسبة الأكبر من إجمالي العاطلين من حملة الشهادات بنسبة 71.4 في المائة بما يعادل نحو 327.85 ألف أنثى، في حين بلغ عدد الذكور العاطلين من حملة الشهادات نحو 131.06 ألف عاطل يشكلون نحو 28.6 في المائة من إجمالي العاطلين حملة الشهادات.

ونسبة كبيرة من العاطلين من حملة الشهادات في تخصصين فقط وهما "الدراسات الإنسانية" و"العلوم التربوية وإعداد المعلمين"، إذ يبلغ عدد العاطلين من حملة الشهادات في التخصصين السابقين 210.12 ألف عاطل، يشكلون نحو 45.8 في المائة من العاطلين حملة الشهادات.

وتأتي النسبة الأكبر من العاطلين السعوديين حملة الشهادات في التخصصين السابقين (الدراسات الإنسانية والعلوم التربوية وإعداد المعلمين) لدى الإناث، إذ يبلغ عددهن نحو 176.02 ألف أنثى يشكلن نحو 53.7 في المائة من مجموع العاطلات الإناث السعوديات من حملة الشهادات البالغ عددهن 327.85 ألف.

أما الذكور من حملة الشهادات في تخصصي "الدراسات الإنسانية" و"العلوم التربوية وإعداد المعلمين" يبلغ عددهم 34.10 ألف يشكلون نحو 26 في المائة من مجموع العاطلين الذكور من حملة شهادات الدبلوم وما فوقها البالغ عددهم 131.06 ألف.

وتكمن مشكلة العاطلين عن العمل السعوديين، في أن تخصصاتهم ليست مطلوبة بشكل كبير في القطاعين العام والخاص، إذ إن نسبة كبيرة من خريجي تخصصي "الدراسات الإنسانية" و"العلوم التربوية وإعداد المعلين" يكون مجال عملهم في المدارس أو الأدلة الجنائية أو الشرطة.

وبحسب آخر بيانات رسمية، فإن معدل البطالة بين السعوديين انخفض بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 12.8 في المائة مقارنة بـ12.9 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

ويعد معدل البطالة بنهاية الربع الثالث من 2018، هو الأدنى خلال العام الماضي، إذ بلغت نسبة البطالة بين السعوديين 12.9 في المائة خلال الربعين الأول والثاني من 2018.

ووفقا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي يجري بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - ووزارة الخدمة المدنية - والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - وصندوق تنمية الموارد البشرية - ومركز المعلومات الوطني)، فقد انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 30.9 في المائة مقارنة بـ31.1 في المائة في الربع الثاني 2018، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند 7.5 في المائة مقارنة بـ 7.6 في المائة في الربع الثاني 2018.

*وحدة التقارير الاقتصادية