بنوك إيطاليا وقطاع التكنولوجيا يقودان أسهم أوروبا لأعلى مستوى في 12 أسبوعا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء لتلامس أعلى مستوى في 12 أسبوعا بدعم من مكاسب قوية حققتها أسهم قطاع التكنولوجيا والبنوك الإيطالية.

وتمكن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي من الارتفاع 0.2 بالمئة بحلول موعد الإغلاق بعدما تذبذب أداؤه صعود وهبوطا خلال اليوم.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة، بينما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة.

وارتفعت أسهم قطاع البنوك بعد أن كانت قد بدأت اليوم على انخفاض وشكلت ضغطا على السوق. وجاء تحول الاتجاه إلى الصعود بفضل أرباح لأسهم البنوك الإيطالية.

وقفز سهم إنتيسا سان باولو 2.4 بالمئة، بينما ارتفع سهم أوني كريديت 4.4 بالمئة، وهو ما قاد مؤشر قطاع البنوك إلى الارتفاع بنسبة واحد في المئة وكان أكبر مصدر دعم للمؤشر ستوكس.

وسجلت أسهم قطاع التكنولوجيا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وتصدرت أسهم ايه.إم.إس المتخصصة في صناعة الرقائق قائمة الرابحين الأوروبيين، حيث قفزت 10.1 بالمئة واستردت كل خسائرها التي منيت بها أمس الثلاثاء.

وهبطت أسهم دايملر كرايسلر إلى قاع المؤشر داكس بانخفاض بلغ 1.8 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنه ربحها التشغيلي في الربع الأخير من العام هبط 22 بالمئة.

