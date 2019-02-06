بورصة مصر تربح مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين، قابلها عمليات بيع من قبل صناديق الاستثمار المحلية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24 % مسجلاً 14766.59 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.03 % ليصل إلى 689.34 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا التعاملات 0.02 % من قيمته ليغلق عند مستوى 1745.33 نقطة .

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها مليار جنيه ليصل إلى 813.1 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 1.4 مليار جنيه.