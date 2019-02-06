الأسهم الامريكية تنخفض عند بداية تداولاتها بعد خطاب ترمب

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون التطورات ذات الصلة بمباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وخطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب ولم يطرح فيه أي مبادرات محددة بشأن السياسة الاقتصادية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 39.95 نقطة، أو ما يعادل 0.16 بالمئة، عند التداول إلى 25371.57 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.65 نقطة، أو 0.10 بالمئة، إلى 2735.05 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 1.64 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 7400.44 نقطة عند بداية التداول.