"الإسمنت السعودي" توصي بتوزيع 267 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2018

أوصى مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 01 جمادى الثاني 1440(06 فبراير 2019) للجمعية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018 على النحو التالي:

1 - تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-06-01 الموافق 2019-02-06

2 - اجمالي المبلغ الموزع 267.75 مليون ريال.

3 - عدد الأسهم المستحقة للأرباح 153 مليون سهم.

4 - حصة السهم من التوزيع 1.75 ريال.

5 - نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 17.5

علما بأن تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.