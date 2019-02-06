"أدنوك" ترسي عقد لإنشاء جزر صناعية بقيمة 1.36 مليار دولار

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء على حسابها الرسمي بموقع تويتر إنها أرست عقد إنشاء جزر صناعية في امتياز غشا بقيمة خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار).
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