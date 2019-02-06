"معادن" تعرض إنجازاتها وقدراتها التعدينية والصناعية

لفتت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أنظار قيادات الشركات العالمية والمستثمرين في المؤتمر العالمي للاستثمار التعديني في أفريقيا بإنجازاتها واستكشافاتها وقدراتها التصنيعية. وتأتي مشاركة "معادن" في المؤتمر لتقدم لعالم التعدين إنجازاتها في قطاع التعدين السعودي وتطلعاتها الاستثمارية داخل وخارج المملكة ومزاياها التنافسية في الإنتاج الصناعي التعديني وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد من الأسمدة الفوسفاتية في أفريقيا والعالم في وقت تتجه فيه لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وإبراز مساهمة المملكة في استقرار الأمن الغذائي العالمي وتنمية مبيعاتها المتسارعة في أسواق الفوسفات الرئيسية خاصة في القارة الأفريقية التي تعتبرها الشركة سوقا مهمة لها مع تزايد حصة مـعادن السوقية خصوصا في شرق أفريقيا.

وزاد إنتاج "معادن" من الأسمدة الفوسفاتية ومنتجات الألمنيوم ليصل إلى أكثر من 30 دولة حول العالم وهي تعمل على استراتيجية طموحة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتكون ضمن أكبر 3 شركات تعدين في العالم بحلول 2030. وتدير "معادن" مشروعين للفوسفات أحدهما في رأس الخير تبلغ طاقته الإنتاجية 3 ملايين طن من الأسمدة والثاني بطاقة مماثلة في وعد الشمال فيما بدأت خطوات لإنشاء مشروع ثالث للفوسفات من المقرر أن يضيف حال استكماله 3 ملايين طن أخرى ليرفع بذلك إنتاج الشركة من الأسمدة الفوسفاتية إلى 9 ملايين طن سنويا لتكون المملكة بذلك ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم كما يساهم إنتاج مـعادن من الألمنيوم المدرفل وغير المدرفل في تلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق العالمية.