"وصول" : نقل 13 ألف موظفة سعودية في 2018 من خلال مليون رحلة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" سجل في العام الماضي 2018 نحو مليون رحلة عمل استفدن منها موظفات سعوديات التحقن في البرنامج الذي يهدف إلى تيسير وتسهيل نقل المرأة السعودية العاملة من وإلى مقر العمل. وبلغ إجمالي السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" في العام الماضي (12851) سعودية. وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج "وصول". سعيا إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص ودعم استقرارها الوظيفي.

وتضمنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرا وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرا. ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط (www.wusool.sa). ويهدف البرنامج، إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.