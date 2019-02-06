"تبوك" تتخارج من "مطاحن الدقيق الفاخر" وتحول نسبتها إلى شركة لـ "صناعة الأعلاف المركبة"

أعلنت شركة تبوك الزراعية تخارجها من شراكتها في شركة مطاحن الدقيق الفاخر المحدودة وتحويل نسبة شراكتها إلى شركة جديدة مع أحمد العمري مختصة في صناعة الأعلاف المركبة والمتاجرة وتفويض رئيس المجلس باستكمال اللازم حول ذلك. وقالت الشركة إن التاريخ المتوقع للانتهاء من التخارج مرتبط بموافقة الجهات المختصة كالمؤسسة العامة للحبوب وصندوق التنمية الصناعية وهيئة السوق المالية.

وأضافت أن الأثر المالي لذلك سيتم تحديده من خلال تحديث الدراسات الاقتصادية لمشروع شركة تبوك للأعلاف المركبة المدرج ضمن مشاريع زيادة رأس المال متوقعة أن ينعكس إيجابيا على ربحية السهم للشركة. وبينت أن الشركة الجديدة ستكون بديلاً لمشروع شركة تبوك للأعلاف المركبة المدرج ضمن مشاريع زيارة رأس المال والموضحة بإعلان الشركة بتاريخ 6 نوفمبر 2017.

وتؤكد الشركة بأن مجلس الإدارة سيقوم بتزويد المؤسسة خلال 20 يوم عمل بحد أقصى بتقرير مفصل يوضح الإجراءات التصحيحية اللازمة للمخالفات المذكورة وذلك بناء على طلب المؤسسة. وتتوقع الشركة أن هذا المنع قد يكون له أثر سلبي في انخفاض مبيعات الشركة ابتداء من الربع الأول لعام 2019 وحتى انتهاء فترة المنع مع التأكيد على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية التغطية قبل تاريخ المنع.