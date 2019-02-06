"الاتحاد" : مؤسسة النقد منعتنا من تأمين المركبات حتى تصحيح الأوضاع

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني استلامها أمس خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن منعها من قبول مكتتبين أو مشتركين جدد في تأمين المركبات اعتبارا من تاريخ الخطاب وذلك نتيجة لملاحظة المؤسسة وجود عدد من المخالفات المتعلقة بتسوية مطالبات المركبات والعناية بالعملاء وذلك حتى يثبت للمؤسسة تصحيح الأوضاع والتزام الشركة بالمعايير والإشتراطات النظامية علما بأن الخطاب المستلم يسمح للشركة الإضافة على الوثائق الحالية للمركبات وتجديد الوثائق الصادرة من الشركة على أن لا يكون هناك فترة فاصلة بين الوثيقتين لأكثر من 30 يوم.