"الاتحاد" : مؤسسة النقد منعتنا من تأمين المركبات حتى تصحيح الأوضاع

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني استلامها أمس خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن منعها من قبول مكتتبين أو مشتركين جدد في تأمين المركبات اعتبارا من تاريخ الخطاب وذلك نتيجة لملاحظة المؤسسة وجود عدد من المخالفات المتعلقة بتسوية مطالبات المركبات والعناية بالعملاء وذلك حتى يثبت للمؤسسة تصحيح الأوضاع والتزام الشركة بالمعايير والإشتراطات النظامية علما بأن الخطاب المستلم يسمح للشركة الإضافة على الوثائق الحالية للمركبات وتجديد الوثائق الصادرة من الشركة على أن لا يكون هناك فترة فاصلة بين الوثيقتين لأكثر من 30 يوم.
- ارتفاع أرباح شركة إكينور النرويجية للطاقة خلال العام الماضي
- "أو.إم.في" تقترح زيادة التوزيعات بعد ارتفاع الأرباح
- وزارة المالية: أولوية لبنان يجب أن تكون لإصلاح قطاع الكهرباء وعجز الميزانية
- الدولار مستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين بفعل توقعات بشأن الفائدة
- 382 مليون مسافر عبروا جسر الملك فهد منذ افتتاحه
- المفوضية الأوروبية تمنع مشروع الإندماج بين "سيمنز" و"ألستوم"
- قطار الحرمين السريع يضيف رحلات جديدة كل أربعاء
- سوفت بنك اليابانية تعلن إعادة شراء أسهم وارتفاع أرباح الربع الثالث
- سوق الأسهم يغلق مرتفعا 9 نقاط بتداولات 3.3 مليار ريال
أخبار الشركات- محلية
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- 10.29 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي في العام 2018
- "السعودية للكهرباء": استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيساً تنفيذياً جديداً
- أسعار الفائدة حول العالم.. 15 دولة تتجاوز 15 % و20 «صفرية» و4 بلدان بالسالب
- غدا الاثنين... بدء اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم
- "المراعي": تقاعد الرئيس التنفيذي للشركة و تعيين رئيسا تنفيذيا جديدا
- "المراعي" تلتزم بإستيراد 100% من احتياجاتها من البرسيم والأعلاف الخضراء
- وزير «التجارة»: الإعلان عن برنامج مكافحة التستر الأسبوع المقبل
- مناقشات مبدئية للاندماج بين بنكي "الأهلي التجاري" و"الرياض"
أضف تعليق