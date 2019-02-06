حكم قضائي بحصول "باير" الألمانية على أكثر من 155 مليون دولار من "تاكيدا" اليابانية

أصدرت هيئة محلفين أمريكية حكما يلزم شركة "باكسالتا" التابعة لشركة "تاكيدا" اليابانية للأدوية بدفع تعويض قدره 155.2 مليون دولار إلى منافستها الألمانية "باير" بدعوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بدواء لمرض " الهيموفيليا " وهو أحد أمراض نزف الدم .

وقالت هيئة المحلفين في إحدى المحاكم الأمريكية بولاية ديلاوير إنه على الشركة اليابانية أن تدفع لشركة "باير" مقابل حقوق الاختراع وتعويضا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة انتهاك براءة اختراع خاصة بها منذ حزيران/يونيو 2016 وحتى نوفمبر 2018 الماضي.

وقال متحدث باسم "باير" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نحن سعداء بحكم القضاء والذي يؤكد قوة ابتكار باير في علاج مرض الهيموفيليا ".

ولم تعلق شركة "تاكيدا" على الحكم لكن متحدثة باسمها قالت لوكالة بلومبرج للأنباء إن الشركة "ملتزمة بتطوير وإنتاج منتجات مع وضع أقصى مصالح المرضى في اعتبارنا وبدون انتهاك حقوق الملكية الفكرية للأطراف الأخرى".

وأضافت "سندرس كل الخيارات القانونية المتاحة".