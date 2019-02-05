هيئة المواصفات: 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لمعايرة مضخات الوقود

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن أن عام 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لأعمال المبادرة الوطنية للمعايرة القانونية "تقييس"، حيث من المتوقع أن تشمل الموازين غير التلقائية ومضخات الوقود، وذلك عقب بدء الإطلاق التجريبي للعمليات الميدانية للمعايرة القانونية في أيلول (سبتمبر) 2018 في مدينة الرياض؛ مشيرة إلى أنه تم التحقق من 79 محطة وقود بإجراء التحقق الدوري على 849 مضخة "هوز"، منها 783 هوزا مطابقة بنسبة تساوي 92.2 في المائة، وقد تم التحقق بعد الصيانة على 14 هوزا. كما تم الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة في مدينتي جدة والدمام بتاريخ الأول كانون الثاني (يناير) 2019، وستليها جميع مناطق المملكة بداية من الأول من نيسان (أبريل) 2019. وأشارت هيئة المواصفات إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني فيما يتصل بإجراءات منح وتجديد التراخيص لمحطات الوقود.

وأوضحت هيئة المواصفات أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعة اللائحة التنفيذية وتحديثها لتكون أكثر تفصيلا وتواؤما مع المنظمة الدولية للمعايرة القانونية OIML، حيث تهدف إلى إيضاح الأحكام التفصيلية والتكميلية لنظام القياس والمعايرة نشر لائحة مستقلة لتكاليف خدمات القياس والمعايرة في نفس تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

وأبانت هيئة المواصفات عن فتح المجال للشركات والمؤسسات من القطاع الخاص الراغبة في تقديم خدمات التحقق وإجراء الفحوص بالتقدم إلى الهيئة ضمن اشتراطات فنية وإدارية.