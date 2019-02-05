اليوم انطلاق المعرض السعودي الدولي للأثاث والتصميم في نسخته العاشرة

تنطلق اليوم الدورة العاشرة من "المعرض السعودي الدولي للأثاث والتصميم" DECO FAIR في مدينة الرياض، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية كريمة وافتتاح الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود ومن المتوقع أن يستقطب المعرض حضورا لافتا ومشاركة واسعة استكمالا للزخم الكبير الذي شهدته الدورات السابقة وكونه يقام للمرة الأولى في الرياض.

وقد أعربت مديرة المعرض السعودي الدولي للأثاث والتصميم DECO FAIR، شيرين كركدان عن أملها في ترجمة الخبرات والأفكار المطروحة لهذا العام من خلال إقامة فروع لهذه الشركات في المملكة، في ظل توافر الأيدي العاملة وموقع المملكة المتميز وإمكانية الحصول على المواد الخام بتكلفة تنافسية.

وأضافت قائلة "إن إتاحة الفرص لاجتماع ذلك المزيج المتفرد من الشركات الدولية في مجال الإضاءة، والأثاث، ومواد التصميم والخدمات، والديكور المنزلي تحت سقف واحد يشكل منصة تجارية مناسبة لإيجاد مناخ استثماري يسهم في دعم وبناء عدة مجالات ترتكز على هذا المعرض ورسالته".

وتشهد العاصمة السعودية الرياض لأول مرة فعاليات المعرض السعودي الدولي للأثاث والتصميم في نسخته العاشرة، بعد أن عقد لتسعة أعوام متتالية بمدينة جدة، حيث يحظى المعرض باهتمام عالمي وإقليمي ووطني من قبل عديد من مصنعي الأثاث والمفروشات والشركات العالمية السعودية، وسيقام المعرض في نسخته العاشرة للمرة الأولى في العاصمة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك في الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2019 بمشاركة عشر دول وأكثر من 125 علامة تجارية من أكبر العلامات التجارية على مستوى العالم.

ويشكل المعرض منصة تجارية فعالة للتعاون والتواصل التجاري وتبادل الخبرات والذي يأتي في إطار دعم تطلعات السوق السعودي واتساقا مع رؤية المملكة 2030.

وتشير الدراسات إلى أن السوق السعودي سيشهد منافسة عالية لزيادة عدد وحدات الإسكان المطروحة، التي بدورها ستزيد الطلب على شراء الأثاث والديكور والإضاءة ومستلزماتها.

كما أنه من المتوقع أن تستحوذ المملكة على حجم 12 في المائة من إجمالي تجارة الأثاث للسوق الشرق أوسطي، الذي يتوقع أن تصل قيمته إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، أظهرت نشرة المساكن منتصف 2018 من واقع المسح الميداني ارتفاع عدد الأسر السعودية، حيث بلغ عدد الأسر السعودية حتى منتصف العام الماضي 3.6 مليون أسرة وللفترة نفسها أظهرت نتائج النشرة ارتفاع عدد المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية بنسبة 3.43 في المائة، مقارنة بمنتصف عام 2017، حيث بلغت نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية والمستخدم فيها جميع مواد البناء 60.49 في المائة وهو ما سيرفع الطلب على الأثاث والمفروشات والديكور في المرحلة المقبلة.

ويزخر المعرض بمشاركة دولية من دول عدة منها، البرتغال، وإيطاليا، والهند، وبولندا، وسلوفانيا، وغانا، وهونغ كونغ، والصين، والأردن، والبحرين، إضافة إلى الشركات السعودية، التي ستوجد مفهوما جديدا لهذه الصناعات، بما ينعكس على إثراء وتعزيز التنوع الثقافي والاستفادة من الفرص التجارية والصناعية وتبادل الخبرات بين مصممي الديكور ورواد المشاريع وإبرام الصفقات، وأيضا معرفة آخر وأهم ما توصل إليه عالم التصميم والأثاث والديكور.

وتتنوع أجنحة المعرض ما بين المنطقة المخصصة لمصممي الديكور والمهندسين المعمارين، إضافة إلى منطقة الفنانين التشكيليين، كما يزور المعرض سنويا عدد كبير من المهتمين بمجال رواد الأعمال في مجالات الإضاءة، الأثاث، مواد التصميم والخدمات، والديكور المنزلي بالشرق الأوسط والعالم.