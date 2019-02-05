«منشآت» شريكا استراتيجيا للمعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري

تدخل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" شريكا استراتيجيا للمعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري 2019، الذي انطلق اليوم الإثنين في مدينة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية كريمة من الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمبادرة وتنظيم "سنيدي إكسبو" لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وتشارك "منشآت" في المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري من خلال عرض أهم الخدمات والمبادرات التي تمكن وتدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لنشر صناعة الامتياز التجاري وثقافته؛ حيث يعد المعرض فرصة لتمكين الشركات المحلية والارتقاء بها، ويستقطب الحدث المرتقب كبار الشخصيات وصناع القرار والرواد والخبراء الإقليميين والدوليين؛ لاستعراض أبرز الآفاق الاستثمارية المتاحة في المملكة، كما يعد حلقة الوصل بين كثير من رواد ورائدات الأعمال في المملكة، بما يوفر فرصا استثمارية ودخول علامات تجارية عالمية للسوق السعودية.

يذكر أن "منشآت" تعمل على نشر ثقافة الامتياز التجاري، من خلال توفير منصة فرص الامتياز التجاري، إضافة إلى تفعيل دورها الريادي في تقديم عدد من الدورات التدريبية المتعلقة بالامتياز التجاري لرواد ورائدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة.