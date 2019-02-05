مركز البيانات في مصرف الراجحي يحصل على أعلى شهادة من معهد «أبتايم»

أعلن مصرف الراجحي أكبر مصرف إسلامي في العالم عن حصول مركز البيانات في المصرف على شهادة المستوى الرابع "الأعلى على الإطلاق" من معهد " أبتايم " العالمي كأول مصرف ينال الجائزة على مستوى دول الخليج العربية.

وتؤكد هذه الشهادة من معهد "أبتايم " أن مركز بيانات مصرف الراجحي يتماشى مع أعلى معايير الجودة والبنية التحتية القوية المعتمدة والمطبقة ضمن الممارسات الدولية. وتعتبر شهادة المستوى الرابع أعلى مستويات الأداء والمرونة التي يمكن لمركز البيانات تحقيقها، حيث تم تصميم المركز لدعم العمليات الحيوية للمهام، إضافة إلى خاصية مهمة تتمثل في أنه في حالة فشل أحد الأجهزة، أو حدوث انقطاع في مسار التوزيع، يتم إيقاف تأثيرات الحدث ومنعها من التأثير في عمليات تكنولوجيا المعلومات المهمة. ويتم فورا ضبط العمليات لضمان الصيانة والاستجابة الفعالة والمتكاملة لأي خطأ.

وقال وليد المقبل نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الراجحي إن هذه الشهادة تؤكد ريادة المصرف وتقدمه التقني ونجاحه في أن تكون البنية التحتية ومركز البيانات على مستوى عالمي ومعتمد، مشيرا إلى أهمية هذه الشهادة لعملاء المصرف من أجل تفهم التزام مصرف الراجحي بتوفير منتجات جديرة بثقتهم.

وتعتبر هذه الشهادة دليلا على تركيز المصرف على بناء مركز بيانات عالي المرونة يضمن توافر الأنظمة الحيوية التي تفيد عملاء مصرف الراجحي من خلال دعم البيئة المالية للمؤسسة بكل أمان.

وقام معهد "أبتايم" وهو هيئة مركز البيانات العالمية، بمنح أكثر من 1500 شهادة لمراكز بيانات في 85 دولة.

من جهته قال مصطفى لوني العضو المنتدب لمعهد "أبتايم" في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يسرنا العمل مع مصرف الراجحي ، المصرف الذي يعطي الأولوية لوضع أفضل الممارسات في أنظمة العمليات المهمة والحيوية، ويواصل عرض حلوله وتقنياته المالية المبتكرة لعملائه، ونحن نهنئهم على إنجازاتهم".

يذكر أن معهد "أبتايم" وهو هيئة مركز البيانات العالمية قام بمنح أكثر من 1500 شهادة لمراكز بيانات في 85 دولة وهو يعد المعيار العالمي الأكثر موثوقية واعتمادا في صناعة تكنولوجيا المعلومات للتصميم المناسب وبناء وتشغيل مراكز البيانات، كما يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الرقمي لأكثر من 20 عاما.

و يقدم المعهد للعملاء ضمانا بأن البنية التحتية الرقمية يمكن أن تؤدى على مستوى يتوافق مع احتياجات أعمالهم، عبر مجموعة كبيرة من نظم التشغيل وذلك من خلال مركز البيانات الخاص به. كما يساعد معهد "أبتايم" المؤسسات على تحسين أصول تقنية المعلومات المهمة مع إدارة التكاليف والموارد والكفاءة، وأصبح المعهد اليوم المعيار الفعلي لموثوقية مركز البيانات والاستدامة والكفاءة.