بيانات قوية من بي.بي وبنوك تقود أسهم أوروبا لأعلى مستوى في 9 أسابيع

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع اليوم الثلاثاء، حيث ساعد تعافي أسهم البنوك والمكاسب التي حققتها أسهم قطاع النفط بفعل ارتفاع أسعار الخام وبيانات قوية من بي.بي على تعويض أثر بعض البيانات المخيبة للآمال.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ الثالث من ديسمبر، بينما زادت أسهم منطقة اليورو 1.5 بالمئة. وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني ذو الثقل في قطاع الصناعات التحويلية اثنين بالمئة بفضل هبوط الجنيه الاسترليني على نحو أعطى دعما للأسهم القيادية.



وقالت بي.بي إن أرباحها زادت إلى المثلين عند 12.7 مليار دولار في 2018، مدفوعة بنمو قوي لإنتاج النفط والغاز بعد الاستحواذ على محفظة كبيرة من أصول النفط الصخري الأمريكية. وارتفعت أسهم بي.بي 5.1 بالمئة، في أفضل أداء يومي لها منذ سبتمبر أيلول 2016. وساعد قطاع النفط على صعود السوق بارتفاع مؤشره 1.7 بالمئة.