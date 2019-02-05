توظيف الاقتصاد السلوكي للتنفير من «إدمان الجوال»

ذلك العام، أعنى 2011، كان عاما بالغ الأهمية بالنسبة لي. لقد ولد فيه ابني. كما أننا انتقلنا إلى مدينة جديدة. ثم نشرت، كذلك، فيه كتابا. على أن كل ذلك يتراجع أمام حدث آخر كان أكثر أهمية من بعض النواحي: في التاسع من شباط (فبراير) 2011، اشتريت أول هاتف ذكي.

لم أشعر أنه أحد معالم حياتي في ذلك الحين. لم أدون ذلك في مفكرة أو أحفظ التاريخ عن ظهر قلب. على أن العثور على نسخة من الإيصال ساعد على تثبيت اليوم في ذاكرتي. يومها أدركت أن الهاتف كان بالتأكيد مهما للغاية.

دانيال كانيمان، الحائز على جائزة نوبل ومؤلف كتاب "التفكير، بسرعة وبطء" (2011)، يميز بين "تجربة الذات" و"تذكر الذات".

تذكّر الذات بالنسبة لي يكمن في اللحظات التاريخية مثل أن ترزق بطفل جديد. أما تجربة الذات فتدور بتمامها حول الهاتف، بالنسبة له، ولربما بالنسبة لي، أيضا.

أقضي وقتا في التفاعل معه أكثر من تفاعلي مع أطفالي. أنا موجود في حضرة الجهاز أكثر من وجودي مع زوجتي، على الرغم من أن أولوياتي على الأقل واضحة فيما يتعلق بالمفاضلة ما بينهما من حيث الأهمية.

بحسب تعبير كال نيوبورت في كتاب جديد: "الانخراط الأدنى الرقمي"، نحن لم نشترك في هذا.

أول حساب بريد إلكتروني لي (في عام 1994) كان يتلقى عددا قليلا من الرسائل يوميا، معظمها رسائل إخبارية اشتركت فيها حتى لا يظل الصندوق فارغا وتتكاثر فيه العناكب.

الاشتراك في موقع فيسبوك (في عام 2004) كان طرفة، أقل إثارة للاهتمام من أحدث لعبة كمبيوتر.

أول جهاز آيفون حصلت عليه (في عام 2007) لم يكن لديه متجر للتطبيقات، وكان ينظر إليه في الأساس كجهاز آيبود يجري المكالمات – وقد اعتُبِرت كلمة كراكبيري crackberry كلمة العام من قِبل قاموس العالم الجديد من ويبستر، ولهذا لربما كان ينبغي علينا أن نتوقع ما هو آت.

على أننا لم نفعل. الأجهزة والبرامج الخاصة بعصر الهاتف الخلوي تشابكت تدريجيا وبشكل عميق في معظم أجزاء حياة معظم الناس.

إذا كنتَ مثلي ولو من بعيد، فإنك تتناول هاتفك عدة مرات أكثر مما تفعل مع السكين والشوكة، وتمضي وقتا في قراءة البريد الإلكتروني أطول بكثير من قراءة الكتب.

لاحظ أنني لا أرغب في التذمر. هذه الأدوات قوية بشكل هائل. بدونها كنت سأحتاج إلى تعيين سكرتيرة، وقضاء ساعات في محاولة إجراء المكالمات والتخلي عن العمل أثناء الرحلات الطويلة بالقطار والطائرة.

نعم، قد تعمل على تشتيت ذهني أحيانا أثناء مسرحية الميلاد في المدرسة، إلا أن البديل هو عدم حضور المسرحية بالكامل، لأن المسافة بين المكتب والمدرسة تزيد على 80 كيلومترا.

أنا لست سعيدا تماما بالدور الذي تلعبه هذه التقنيات في حياتي، لكنني أيضا لا أريد التخلي عنها.

أعرف أنني لست وحدي في ذلك. على مدى عدة أعوام، كنت أقدم نصائح متفرقة عن التحميل الزائد للبريد الإلكتروني لكل من القراء – وإذا كنت صادقا – لنفسي.

في أواخر العام الماضي، قررت القيام بشيء أكثر تطرفا: استخدام كل شيء أعرفه عن النظرية الاقتصادية والعلوم السلوكية، إلى جانب القليل من الاكتشافات العملية التي تحققت بشق الأنفس، لإعادة بناء علاقتي مع العالم الرقمي من الصفر. هذه هي قصة ما تعلمته.

قوة الوضع الراهن

القصور الذاتي دائما هو العقبة الأولى. ريتشارد ثيلر، الذي فاز بجائزة نوبل التذكارية لمساهماته في الاقتصاد السلوكي، صاغ مصطلح "تأثير الأوقاف" لتسمية سلوك اقتصادي مختص بالتذوق.

حصل خبير الاقتصاد على عينة مشروب مقابل 10 دولارات، ليرى قيمتها ترتفع إلى 200 دولار لكل منها.

هذا الاقتصادي لا يمكن أن تخطر على باله فكرة أن يدفع 200 دولار مقابل عينة، لكنه لم يرغب بالبيع مقابل 200 دولار أيضا. لقد كان سعيدا بشربه في مناسبات خاصة بدلا من ذلك.

هذا السلوك غير المنطقي: كان ينبغي على خبير الاقتصاد تفضيل 200 دولار أو تفضيل المشروب، ولا يهم ما هو الشيء الذي يملكه فعليا. على أن أفعاله تبدو طبيعية تماما، وتمكن ثيلر والزملاء من إثبات سلوك مماثل في التجارب المخبرية.

نحن نحب ما لدينا، وهذه التجارب تشير إلى أنه لا يوجد لدينا سبب أفضل لنحب ما لدينا باستثناء أنه لدينا عيوب اختيار شيء آخر غالبا ما تكون أكبر من المزايا.

نتيجة لذلك، نكون مترددين في التخلي عما لدينا – بما في ذلك الأدوات الرقمية التي اعتدنا على استخدامها. لهذا السبب، يشير المشككون الرقميون مثل كال نيوبورت وجارون لانيير إلى أن الخطوة الأولى في إعادة تقييم عاداتك الرقمية، ينبغي أن تكون فترة توقف مؤقتة.

لانيير، الرائد في مجال الواقع الافتراضي ومؤلف كتاب" 10 حجج لحذف حساباتك على وسائل الإعلام الاجتماعية الآن" (2018)، ينصح باستراحة لمدة ستة أشهر على الأقل من كل وسائل الإعلام الاجتماعي.

ويشير نيوبورت إلى حظر أقصر لكن أوسع – ليس بعدم استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي فحسب، بل أيضا بعدم استخدام موقع نيتفليكس وخرائط جوجل، أو حتى الهواتف الذكية – عدم استخدام الأدوات الرقمية على الإطلاق لمدة 30 يوما، باستثناء ما هو ضروري مهنيا.

الفكرة هنا ليست "التخلص من الإدمان". لا توجد فائدة جوهرية من التوقف عن استخدام أجهزة الكمبيوتر لمدة شهر، تماما مثلما أنه لا توجد فائدة جوهرية حين يوصي شخص باستراحة قصيرة ومنعشة من التدخين أو تناول المواد الأفيونية.

الهدف هو تغيير الوضع الراهن للسماح بإعادة التقييم. عندما تزيل حقيبة الظهر الإلكترونية التي تفيض بالإمكانيات الرقمية وتتنقل بدون أعباء، عندها ستكون في وضع يسمح لك باتخاذ قرار معقول حول ما إذا كنت تريد فعلا حملها طوال اليوم.

لذلك، حذفت عددا من التطبيقات من هاتفي الذكي. المرة الأولى التي سحبت فيها أيقونة إلى صندوق "إلغاء التثبيت" بدت كأنها خطوة كبيرة، لكن سرعان ما أصبحت متعة رائعة.

اختفت التطبيقات الإخبارية، وقارئ مدونات يسمى فيدلي كان يأخذ قدرا هائلا من وقتي واهتمامي.

كنت أتجنب الألعاب في الأصل على هاتفي، لكنني سأزيلها أيضا باستمتاع.

تركت تطبيق صحيفة "فاينانشيال تايمز" الذي ينجح بالتأكيد في اختبار "نيوبورت للضرورة المهنية"، واحتفظت أيضا بخرائط جوجل، ومشغل الملفات الصوتية الرقمية، وتطبيق "إسبرسو" من مجلة الإيكونوميست، والكاميرا والطقس.

لو كنت سأتبع رأي نيوبورت فإنني سأكون أكثر تطرفا، لكنني شعرت بالرضا من اختياراتي.

السؤال المهم كان: ماذا سأفعل بحسابات وسائل الإعلام الاجتماعي؟ حذف موقع فيسبوك هو ببساطة مشكلة كبيرة، خاصة أن حسابي الشخصي متصل بطرق غريبة مع صفحة "تيم هارفورد"، التي تحتفظ بها شركات النشر المتعاملة معي.

على أنه لم يكن لدي قط تطبيق "فيسبوك" على هاتفي، وبعد عدم متابعة أو إيقاف جميع معارفي لفترة وجيزة، لم تكن لدي مشكلة بالبقاء غير المتصل بالتطبيق.

عادتي على تطبيق تويتر هي مشكلة أكبر. لدي 145 ألف متابع، وهم الذين تم إقناعهم بلطف على مدى 10 أعوام و40 ألف تغريدة ليتابعوني – هذا يعادل 10 كتب أو20 عاما من المقالات الأسبوعية.هذا وحده كان تذكيرا إلى أي مدى يمكن أن تكون تويتر مجهودا كبيرا؛ لكن حذف الحساب بدا كأنه اختيار نووي.

بالتالي ماذا يمكنني أن أفعل؟ قبل عامين، أخفيت عمود "التنويهات" حتى لا أرى ما يقوله الأشخاص الآخرون عني على منصة تويتر. الكثير منها ودي وبعضها، وما يجمع بينها كلها هي أنها سطحية.

مع ذلك، كنت لا أزال أهدر كثيرا من الوقت في التجول هناك بدون هدف واضح.

لذلك حذفت تطبيق الهاتف الذكي. وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2018، كتبت تغريدة أنني أعتزم "التوقف قليلا عن استخدام منصة تويتر".

من قبيل المصادفة السارة، فإن آخر شخص تفاعلت معه قبل الخروج من حسابي كان الرجل الذي صاغ مصطلح تأثير الأوقاف، ألا وهو ريتشارد ثيلر.

تكلفة الفرصة البديلة

واحدة من أهم الأفكار– التي يساء فهمها – في علم الاقتصاد هي تكلفة الفرصة البديلة. كل ما نقوم به هو قرار ضمني لعدم القيام بشيء آخر. إذا قررت الذهاب إلى محاضرة مسائية، فإنك أيضا تقرر عدم الوجود في المنزل لقراءة قصة ما قبل النوم.

إذا قضيت نصف ساعة في تصفح المواقع الإخبارية، فنصف الساعة هذه لا يمكنك قضاؤها في مشاهدة كرة القدم.

تلك التغريدات الـ40 ألفا كلفتني شيئا ما، لكنني لست متأكدا ما هو. وبالتأكيد لم أفكر في الثمن أثناء تغريدها. هذا الإهمال لتكلفة الفرصة البديلة سمة إنسانية جدا؛ غالبا ما نفشل في تذكر تكلفة الفرص البديلة لخياراتنا.

هناك توضيح واحد ممتع وإن كان قديما نوعا ما، لهذا هو الخيار بين مشغل أقراص مدمجة مكلف بقيمة ألف جنيه، أو جهاز أقل امتيازا قليلا بقيمة 700 جنيه.

هذا خيار صعب – إلى أن يوضع على شكل خيار بين مشغل أقراص مدمجة ممتاز بقيمة 1000 جنيه أو مشغل بقيمة 700 جنيه، إضافة إلى أقراص مدمجة بقيمة 300 جنيه. في هذه المرحلة، معظم الأشخاص يفضلون بوضوح الخيار الثاني.

بالكاد قد تكون تكلفة الفرصة البديلة للمشغل الأكثر تكلفة أكثر وضوحا، ومع ذلك فإن لفت أنظارنا إلى الشيء الواضح يغير قراراتنا. لهذا السبب لم أكن عازما على تخفيف أنشطتي الرقمية فحسب، بل أيضا ملء ما تم تحريره من الوقت والطاقة بشيء آخر.

لقد ركزت على ثلاثة أنشطة: أولا، مزيد من التمارين: استبدلت منصة تويتر بتطبيق تمارين، يمكن أن يجعلني أختبر بعض جلسات التدريب القصيرة والقوية.

ثانيا، مزيد من المرح: بحثت عن بعض الأصدقاء القدامى ودعوتهم للعب الأدوار نفسها معي في مساء يوم الأحد كل أسبوعين، ورمي أحجار النرد والتظاهر بأننا سحرة. أدرك أن اللعبات ليست رائعة. إلا أنني لست بارعا كذلك فيها أيضا، لذلك لا يهمني الوضع.

ثالثا، بما أن وسائل الإعلام الاجتماعي من المفترض أن تتعلق بالتواصل مع الأشخاص البعيدين، وبما أن عيد الميلاد كان يومذاك قريبا قررت البدء بكتابة رسائل لإدراجها مع بطاقات عيد الميلاد.

لم أتمكن من الكتابة بشكل مناسب للجميع، لكنني تمكنت من كتابة رسائل جادة إلى نحو 30 صديقا قديما، لم أر معظمهم منذ فترة لا بأس بها.

لقد تأملت في صداقاتنا الطويلة، وتذكرت الأوقات الجيدة التي مضت، وبشكل خاص، تذكرت اللحظات المهمة التي يتقاسمها كلانا فحسب، دون أن يكون معنا شخص آخر. هذه الرسائل كانت النقيض من الضغط على زر "إعجاب" على موقع فيسبوك. كانت التجربة قد بدأت تثير الاهتمام.

المرور بسرعة أم ببطء؟

كما أوضح دانيال كانيمان في كتاب "التفكير بسرعة وببطء": "عندما نواجه سؤالا صعبا، غالبا ما نجيب على سؤال أسهل بدلا من ذلك، عادة بدون ملاحظة الاستبدال". بدلا من أن نسأل عما إذا كان ينبغي علينا شراء الأسهم في شركة أمازون، نسأل، "هل أحب التسوق مع أمازون؟"

بدلا من التفكير في الصفات القيادية والإدارية لأي مرشح رئاسي، نسأل أنفسنا ما إذا كنا سنستمتع بالإنصات إليهم؟

تريستان هاريس، المدير التنفيذي في مركز التكنولوجيا البشرية، يجادل بأن الخدمات الرقمية التي نستخدمها غالبا ما تقوم بهذا الاستبدال بالنيابة عنا. لنتخيل، كما يقول هاريس، مجموعة من الأصدقاء يسهرون في الخارج، ويحاولون معرفة إلى أين يمكنهم الذهاب للاستمرار في الحديث،

فتراهم يلجأون إلى هواتفهم للحصول على توصية، ويجدون أنفسهم يحدقون في صور على تطبيق إنستجرام.

يقول هاريس إن الهواتف تستبدل السؤال، "أين يمكن أن نذهب للاستمرار في الحديث؟" بالسؤال، "ما هو الموضع ذو الصور الجيدة لأطباق العشاء؟" الهواتف ببساطة لا تقترح خيارات مثل العودة إلى شقة شخص ما، أو التنزه على طول الواجهة البحرية.

هذا يحدث طوال الوقت، وغالبا ما لا نلاحظ الاستبدال. عند البحث عن التسلية، نمر عبر العروض على موقع تيندر بدلا من البحث عن أندية محلية أو أنشطة تطوعية.

عند تناول الهاتف للتحقق من الوقت في الصباح، فإن سؤال "ما هو الوقت؟" يتم استبداله بسرعة بسؤال "ماذا فاتني أثناء النوم؟"

أثناء كتابة الفقرة الأخيرة، واجهت مثالا رائعا. بدأت تمطر. لرغبتي في معرفة ما إذا كان المطر سيدوم، كتبت كلمة "طقس" في محرك "جوجل". حصلت على إجابة فورية لسؤالي، ظهرت لي أيضا قائمة من مذيعي النشرات الجوية. وجوه بشرية، دائما ما تكون لافتة للنظر.

شابة كانت من معارفي القدامى من أيام الجامعة أصبحت مذيعة نشرات جوية على التلفزيون؛ تساءلت عن كيف كانت أمورها. من الذي لن يفعل؟ بالطبع استبدل محرك "جوجل" السؤال بسؤال أسهل: كيف تبدو هذه الأيام؟ كما تم عرض صور أخرى لمذيعي النشرات الجوية، وبعد 30 ثانية، كنت أنظر إلى صور لشخصية طقس مختلفة تماما، هو توماس شافرنيكر.

قبل خمسة عشر عاما، كنت سأجد صعوبة في شرح هذا التسلسل من الأحداث لزوجتي. في هذه الأيام، ليست هناك حاجة فعلا إلى تفسير. كلنا نعرف مدى السرعة والسهولة التي يمكن أن يؤدى بها السؤال "متى سيتوقف المطر؟" إلى "كيف يبدو شافرنيكر؟"