البورصة المصرية تربح 14.4 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء للمؤسسات المصرية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت 14.4 مليار جنيه ليصل إلى 812.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وربح مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" ما نسبته 2.55 % ليغلق عند مستوى 14733.11 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5 % مسجلا .689.53 .نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.78 % لينهي التعاملات عند مستوى 1745.66 نقطة.