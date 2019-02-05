13.1 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية في يناير الماضي

كشفت وزارة المالية المصرية عن ان استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية حتى 28 يناير الماضي بلغ 13.1 مليار دولار، مشيرة إلى أن الاستثمارات قد تزيد 100 مليون دولار مع نهاية الشهر.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن شهر يناير وحده شهد ارتفاعًا في محفظة الأجانب في الاستثمار في أذون وسندات الخزانة بقيمة 900 مليون دولار، مؤكدًا أن ذلك ينم عن زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري .

وأشار كوجك إلى أن جميع الطلبات على عطاءات أذون وسندات خزانة كانت من نصيب الأجانب، لافتاً النظر إلى أن الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية شهدت تراجعاً في الاستثمارات الأجنبية بسبب رفع الفائدة الأمريكية 3 مرات متتالية .