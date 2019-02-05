"المتطورة" : "العبيكان للزجاج" رفعت رأس مالها إلى 240 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) لمساهميها عن موافقة الجمعية العامة الغير عادية لشركة العبيكان للزجاج والمنعقدة بتاريخ 29/05/1440 الموافق 4/02/2019 (شركة مساهمة مقفلة مملوكة بنسبة 40% "لمتطورة" بزيادة رأس مالها من (200) مليون ريال إلى (240) مليون ريال وذلك من خلال رسملة بند أطراف ذات علاقة والمستحق للمساهمين في قوائم شركة العبيكان للزجاج. ويبلغ نصيب الشركة السعودية للصناعات المتطورة من هذه الزيادة 15 مليون ريال وهي عبارة عن مستحقات سابقة للشركة المتطورة على شركة العبيكان للزجاج ،علماً بأن هذه الزيادة لا تؤثر على نسبة الملكية الحالية للشركة المتطورة.

تجدر الاشارة الى أن الشركة السعودية للصناعات المتطورة إستلمت كامل حصتها الناتجة من عملية تخفيض رأس المال السابقة والبالغة 40 مليون ريال. وتأتي زيادة رأس مال شركة العبيكان للزجاج لمواكبة نمو حجم أعمالها ودعم مركزها المالي هذا وسوف يظهر الأثر المالي للزيادة في رأس المال خلال الربع الاول من عام 2019.