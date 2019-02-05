"جوجل" تحقق إيرادات وأرباح تفوق التوقعات في 2018

حققت ألفابت إيرادات وأرباحا في الربع الأخير من العام الماضي فاقت توقعات وول ستريت حيث أنفق المعلنون المزيد من الأموال على خدمتيها جوجل سيرش ويوتيوب خلال فترة التسوق في العطلات. وأعلنت الشركة عن صافي ربح بلغ 8.95 مليار دولار أو 12.77 دولار للسهم في الربع المنتهي في 31 ديسمبر مقارنة مع خسارة بلغت 3.02 مليار دولار قبل عام. وقفزت الإيرادات 21.5% إلى 39.28 مليار دولار. وكان محللون توقعوا في المتوسط إيرادات بقيمة 38.93 مليار دولار وأرباحا بقيمة 10.87 دولار للسهم وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.
أخبار اقتصادية- عالمية
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
- رواتب خيالية لمديري أكبر 100 شركة سويسرية.. 1.6 مليار دولار في عام
- البطالة في المملكة المتحدة في أدنى معدلاتها منذ 43 عاما
- أمريكا تطالب كندا بتسليم مسؤولة في "هواوي" بعد انتهاكها للعقوبات التجارية على إيران
- أغنى رجل في العالم: "أمازون" ستفلس.. وسنحاول تأخير هذا الأمر
- تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول 2019
- العملة البلاستكية عمرها 5 أضعاف الورقية وتستخدم في عدة دول
- صدمة اقتصادية جديدة لـ «هواوي».. واشطن تدرس حظر مبيعاتها نهائيا
- مخترع المكنسة الكهربائية يضيف 3 مليارات دولار لثروته في 2018
- «بيتكوين» تتجه لأكبر انخفاض شهري منذ 7 سنوات.. سوق مرعبة
أضف تعليق