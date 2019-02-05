الكويت : معروض النفط العالمي قد يتأثر في 2019 بسبب فنزويلا

قال هاشم هاشم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم إن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه بهدف تقليص صادرات البلد عضو أوبك إلى أمريكا والضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لكي يتخلى عن السلطة.